La Borsa di Milano apre positiva, partenza a razzo per Tim

Apertura in rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari, dopo i primi scambi, il Ftse Mib segna un aumento dello 0,25% a quota 28.656,00 punti. Sugli scudi Tim, dopo che il Consiglio dei ministri nella serata di ieri ha dato il via libera, e garantito le risorse finanziarie, per l’acquisto di una quota di minoranza nella società della Rete al fianco di Kkr.

Ad influenzare positivamente i mercati i progressi della vigilia innescati dalla misura, che prevede una riduzione delle imposte di bollo sulle transazioni azionarie in Cina. Ieri anche Wall Street ha chiuso in rialzo, nonostante il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, abbia detto che l’inflazione è ancora troppo alta e che potrebbero essere necessari altri rialzi dei tassi d’interesse.

L’attesa ora è per venerdì, quando saranno diffusi i dati macro sul mercato del lavoro di agosto. In settimana, inoltre, sono attesi anche i dati sull’andamento dei redditi personali e delle spese per i consumi, oltre che quello sul Pil statunitense del secondo trimestre e sul manifatturiero.