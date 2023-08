La Borsa di Milano apre positiva, occhi puntati su Jackson Hole

La Borsa di Milano apre in rialzo, insieme agli altri mercati azionari del Vecchio continente. La migliore è quella di Parigi, seguita da Francoforte in aumento di un punto percentuale. Leggermente più cauta Londra.

Gli occhi sono puntati sull’avvio dei lavori della conferenza economica di Jackson Hole, da cui ci si aspettano indicazioni sul futuro delle politiche monetarie e possibili segnali di uno stop alle strette monetarie di Usa ed Europa a settembre. L’attesa è tutta per il discorso di Jerome Powell di venerdì pomeriggio, mentre Christine Lagarde interverrà venerdì in serata.

Seduta in ribasso per la Borsa di Mosca, dopo la caduta dell’aereo sul quale viene indicata la presenza anche del leader del gruppo paramilitare Wagner, Yevgeny Prigozhin: sia l’indice Moex in rubli sia quello Rtsi in dollari ondeggiano su perdite attorno al punto percentuale, in un clima che non appare particolarmente nervoso e anzi di leggero miglioramento.