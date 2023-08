Borsa di Milano apre in negativo, soffrono le banche. Bene Tim

Le Borse europee, orfane di Tokyo chiusa per la giornata della montagna, aprono le sedute in calo, con Milano che riesce a contenere il rosso, grazie alla spinta di Tim. L’attenzione degli investitori è tutta rivolta all’andamento della crescita economica, con i segnali di rallentamento che arrivano dalla Cina. Il gigante asiatico da luglio è entrato in deflazione, per la prima volta da 2 anni. Tiene banco anche il tema del rialzo dei tassi, in attesa delle prossime decisioni delle banche centrali.

In Asia, dove Tokyo è chiusa per festività, la Borsa di Seul ha chiuso sotto la parità, Hong Kong ha arretrato più dello 0,5% e Shanghai perde oltre l’1%, frenata dai titoli del settore immobiliare, dopo che Country Garden, una delle principali società immobiliari del Paese, ha annunciato una massiccia perdita nella prima metà di quest’anno, a causa della persistente crisi del settore. A pesare sui listini c’è anche l’ordine esecutivo, con cui ieri la Casa Bianca ha annunciato una stretta agli investimenti Usa nel settore tecnologico cinese.

A Piazza Affari le banche aprono sotto la parità, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che contiene la tassazione sugli extra profitti e in attesa delle possibili modifiche nel corso della procedura di conversione in legge. Protagonista in positivo è invece Tim, che guadagna il 3% dopo la firma del memorandum of understanding tra il Mef e Kkr sull’offerta per la rete. Bene anche Saipem (+1,71%), che festeggia i nuovi contratti da 700 milioni di dollari.