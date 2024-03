Piazza Affari piatta Giù Cucinelli dopo i conti. Non si ferma la corsa delle banche

L’ultima seduta della settimana si apre all’insegna della cautela. Piazza Affari avvia le contrattazioni ancorata alla parità (+0,1%). Situazione analoga per Francoforte e Parigi. A Londra tiene banco il risiko delle tlc innescato da Swisscom che ha annunciato acquisterà Vodafone Italia mettendo sul piatto 8 miliardi.

Nonostante i dati sull’inflazione americana superiori alle attese, gli analisti appaiono fiduciosi sulle prossime mosse in ambito di politica monetaria: secondo il FedWatch Tool del Cme Group, c’è il 60,1% di possibilità di un taglio di 25 punti base a giugno, contro il 55,2% di una settimana fa.

Sul fronte macro, oggi si attendono i numeri sui prezzi all’importazione e sulla produzione industriale. Inoltre in arrivo anche i isultati dell’indagine della BoE sulle aspettative di inflazione e i dati sulle vendite al dettaglio in Italia.

Indici negativi anche in Asia, con Tokyo che conclude l’ultima seduta della settimana col segno meno (-0,26%), appesantita dalle vendite sul comparto della tecnologia, che controbilanciano i guadagni del settore energetico dopo il rialzo delle quotazioni petrolifere, ai massimi in quattro mesi.

TITOLI A PIAZZA AFFARI

Monte Paschi +3%.

Intesa Sanpaolo , Unicredit , Banco BPM , Bper Banca . KBW alza i target price.

Eni +0,5%. RBC Capital taglia il target price a 17 euro da 18 euro. Ieri il titolo ha chiuso in calo del 3% dopo la presentazione del nuovo piano strategico al 2027, che prevede investimenti netti pari a 27 miliardi – con una media annua di 7 miliardi – e un cash flow from operation prima del capitale circolante di circa 13,5 miliardi nel 2024 e di 62 miliardi nei quattro anni del piano (+30% a scenario costante). Enilive prima o poi potrebbe essere quotata, e cessioni potrebbero riguardare quote in grossi progetti di esplorazione tra cui Costa d’Avorio e Indonesia, ha detto l’AD Claudio Descalzi.

Tim . Kkr procede con le attività preparatorie per l’acquisto della rete fissa e si continua a lavorare per il closing. Il piano industriale per la società che nascerà dalla vendita della rete è “sostenibile” ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso.

Brunello Cucinelli -6%, ha confermato le stime sulla crescita del 2024, dopo un 2023 definito nel comunicato “bellissimo”. I conti dell’anno passato sono in linea con le stime degli analisti. KeplerCheuvreux taglia il giudizio a Reduce, Société Générale lo porta a Hold.

Iveco +2,5% è pronto a valutare anche opportunità di M&A trasformativo, ha detto il Ceo.

Webuild -1%, chiude il 2023 con un utile netto adjusted di 236 milioni, raddoppiando di fatto i risultati ottenuti nell’esercizio 2022. Il board propone un dividendo di 0,071 euro per azione ordinaria, in crescita del 25% rispetto al 2022. I ricavi adjusted, dell’esercizio 2023, si attestano a 10,0 miliardi, +22%. “Tale trend è sostenuto dallo sviluppo delle attività operative in Italia, grazie anche agli investimenti in mobilità sostenibile nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da una maggiore produzione delle commesse in Australia e in Medio Oriente”, si legge nella nota diffusa.

Datalogic -12%.

VALUTE

Sul valutario, prosegue la debolezza dell’euro che scambia a 1,088 dollari (da 1,0891 del closing della vigilia). La moneta unica vale anche 161,47 yen (da 161,33), mentre il cambio dollaro/yen è a 148,36 (da 148,11).

ENERGIA

In leggera flessione il prezzo del petrolio, con i future aprile del Wti in calo dello 0,12% a 81,16 dollari al barile e il Brent maggio a 85,26 dollari (-0,19%). Sale dello 0,5% anche il gas naturale ad Amsterdam a 26,18 euro al megawattora