Piazza Affari è debole La Fed promette tassi alti in eterno

Fed ancora falco

La Fed si prende una pausa e lascia i tassi di interesse invariati, fra il 5,25% e il 5,5%, ai massimi da 22 anni. La decisione unanime non si traduce pero’ in una dichiarazione di vittoria nella lotta all’inflazione: i prezzi restano ancora alti e almeno un altro rialzo potrebbe essere necessario nel 2023. Gli analisti sono rimasti sorpresi dalle stime sull’andamento dei tassi nel 2024, quando sono previsti meno tagli del costo del denaro delle attese. Alla fine del prossimo anno i tassi sono attesi al 5,1%, oltre quindi il 4,6% di giugno. Nel 2025 e nel 2026 sono previsti calare rispettivamente al 3,9% e al 2,6%. La banca centrale parla di una crescita degli Stati Uniti “solida” e raddoppia le sue stime per il pil 2023 al 2,1% dall’1% previsto in giugno. “Il mercato del lavoro ha rallentato negli ultimi mesi ma resta solido e il tasso di disoccupazione basso. L’inflazione resta elevata”. Il presidente Jerome Powell ha precisato che la strada per far tornare giù l’inflazione potrebbe essere ancora lunga, lasciando di fatto intravedere al possibilita’ di tassi alti a lungo.