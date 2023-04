Piazza Affari apre in rialzo, aspetta il dato Usa sull'inflazione

Apertura in rialzo per Piazza Affari

Piazza Affari apre in leggero rialzo dopo la chiusura contrastata di Wall Street di ieri. La Borsa Usa aspetta il dato odierno sull’inflazione per avere indicazioni su quelle che potrebbero essere le prossime mosse della Fed. Chiusura in lieve rialzo per il Dow Jones, che ha guadagnato lo 0,29%. In calo dello 0,43% il Nasdaq.

Le previsioni

GOLDMAN SACHS vede inflazione USA sotto il 4% a fine anno. La banca d’affari prevede un aumento dello 0,37% dell’inflazione di fondo statunitense di marzo (rispetto allo 0,4% del consensus), corrispondente a un tasso anno su anno del 5,6% (uguale al consensus). Lo si legge in una nota diffusa il giorno prima che il Bureau of Labor Statistics diffonda i dati del mese di marzo. Andando avanti, Goldman Sachs prevede che l’inflazione core mensile rimanga nella fascia dello 0,3-0,4% nei prossimi mesi e prevede che l’inflazione core su base mensile scenda a circa lo +0,2% nella seconda metà del 2023. Inoltre, la banca d’affari prevede un’inflazione core su base annua del 3,7% a dicembre 2023 e del 2,7% a dicembre 2024.

Positive le piazze europee: Parigi al massimo storico

Ben intonate on apertura le piazze europee, con Parigi in rialzo dello 0,89% nelle prime battute. Ritocca così il massimo storico raggiunto ieri per un guadagno da inizio anno del +14%, sospinto da STM +41%, Hermes +30%, Stellantis +26%; A Francoforte il Dax segna un progresso dello 0,37%. Poco mosso in apertura il Ftse100 della Borsa di Londra. In lieve rialzo il prezzo del petrolio, a 81,67 dollari al barile. Poco mosso il cambio euro-dollaro a 0,92. Spread in lieve risalita a 184 punti.