Piazza Affari apre in rialzo, aiutano i dati tedeschi

Apertura in rialzo per Piazza Affari che tenta l’assalto a quota 27.000

La Borsa di Milano apre in rialzo dello 0,6% cercando di superare la barriera a 27 mila punti Per le piazze europee le buone notizie arrivano dalla Germania, con la produzione industriale cresciuta in febbraio oltre le attese. I dati macro deboli dagli Usa hanno lasciato i mercati americani privi di una direzione chiara, con il Dow Jones leggermente positivo e il Nasdaq in calo. Negative nella notte le Borse asiatiche.

DATI USA

L’attenzione è concentrata sui dati macro USA: oggi escono le nuove richieste di sussidi di disoccupazione, domani, a mercati chiusi, la variazione degli occupati non agricoli ed il salario medio.

Acquisti sui bancari nelle prime battute

A Piazza Affari, gli acquisti nelle prime battute premiano il comparto dei bancari con Unicredit (+1%) e Bper Banca che ha ottenuto la promozione da Fitch. Risale Pirelli dopo il calo della vigilia.

Spread tra Btp e Bund poco mosso sui livelli della vigilia, a 181 punti base.