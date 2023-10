Arriva la recessione Petrolio e tassi giù Piazza Affari piatta

Le indicazioni sul mercato di questa settimana, hanno smentito quanto era emerso dalle prime: la nuova occupazione nel settore privato rilevata da ADP è scesa molto più del previsto, un rallentamento che ridimensiona i timori innescati il giorno prima dal dato sui posti di lavoro vacanti di fine agosto.

Il tasso del Treasury Note a dieci anni ha smesso di salire, dopo aver toccato i massimi dall’agosto del 2007 intorno a 4,85%, poi ha iniziato a scendere: a fine seduta era a 4,73%. Stamattina siamo a 4,71%. Il dato sulla variazione degli occupati non agricoli in arrivo domani pomeriggio, dovrebbe fornire un’indicazione più precisa sulle dinamiche dell’occupazione. Il consensus si aspetta 170.000 nuovi posti di lavoro in settembre, circa quindicimila in meno del mese precedente. Il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere di poco a 3,7% e il salario medio registrare un incremento del 4,3% anno su anno. I dati di martedì del Bureau of Labor Statistics hanno segnalato un forte aumento dei posti di lavoro disponibili ma anche una brusca frenata dei posti lasciati liberi a seguito di dimissioni. Gli americani stanno tornando a lavorare e non rimbalzano più qua e là alla ricerca di un salario più alto.

Le borse dell’Asia Pacifico tornano a salire. L’indice Nikkei di Tokyo guadagna l’1,3% e si rafforza lo yen. Salgono anche i mercati azionari della Corea del Sud (+0,7%), di Taiwan (+1,2%), dell’Australia (+0,7%). L’indice Hang Seng di Hong Kong è in rialzo dello 0,7%.

Restano chiuse le borse della Cina per la vacanza seguente la festa per l’anniversario della fondazione della Repubblica Popolare della Cina.

Stanotte in Giappone c’è stato un terremoto di magnitudo 6. Il sisma ha avuto ipocentro a circa 15 km di profondita’ ed epicentro a sudovest dell’isola di Torishima. L’Agenzia meteorologica giapponese (Jma) ha emesso un avviso di possibile onda anomala di circa un metro di altezza per le coste delle isole Izu e di lieve variazione dei livelli del mare per quelle del Giappone meridionale.

Le borse dell’Europa dovrebbero aprire in rialzo, il future del Dax di Francoforte sale dello 0,5%.