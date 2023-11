Novembre a Piazza Affari comincia bene Corrono Tim e Nexi

Piazza Affari chiude in forte progresso in attesa delle decisioni della Fed sui tassi americani. L’indice Ftse Mib chiude a quota 27.985 punti, in crescita dello 0,88%. Nella giornata festiva di Ognissanti a trainare il listino ci pensano i rumors sul possibile interesse del fondo SilverLake per Nexi che mette a segno un +4%, nonostante JP Morgan abbia tagliato il target price a 8,8 euro. TIM +4%. il sostegno delle Fondazioni bancarie al piano NetCo fa balzare Tim del 3,7%.

Seduta brillante anche per Stellantis (+1,94%) che recupera terreno dopo la trimestrale e la fine degli scioperi negli Stati Uniti.

Giornata pesantemente negativa per Iveco Group che crolla dell’9% dopo la trimestrale: nonostante l’utile raddoppiato, infatti, gli analisti segnalano una discesa dei margini industriali.

In netto calo i rendimenti dei titoli di Stato con il Btp decennale al 4,65% rispetto al 4,72% della vigilia e il pari scadenza tedesco al 2,76% (era al 2,81% martedì). Lo spread tra Btp e Bund scende a quota 190.