News Borsa Milano e mondo, giovedì 2 novembre: analisi finanziaria e panoramica dei mercati (aggiornamento)

In Primo Piano: Dinamiche Italiane Il FtseMib di Milano si apprezza del +1,6%, trainando l’ottimismo nei mercati italiani. Tenaris (TEN.MI) segna un robusto +8%, grazie a un Ebitda trimestrale di un miliardo di dollari, sorpassando le previsioni. Eni (ENI.MI) è in trattative per vendere una parte di Plenitude, mentre Leonardo (LDO.MI) annuncia una collaborazione internazionale nel Gcap. Nonostante le voci, Ferrari (RACE.MI) non ha piani immediati per trasferire la sede legale. Tim (TIT.MI) è sotto pressione da Vivendi per la vendita della rete fissa, e Iveco (IVG.MI) scivola dell’1,5%.

Rialzo Generalizzato in Europa: Le borse europee mostrano un’andatura positiva con l’EuroStoxx50 (ESTOXX50) che cresce del +1,6%. Il settore RealEstate guida la corsa con un +4,9%, seguito dal Tech a +3,2%. Anche il settore Assicurativo è in verde, con un +0,7%.

Dichiarazioni sui Tassi di Interesse: Klaas Knot, della Bce, suggerisce che i tassi di interesse rimarranno stabili nei prossimi mesi, enfatizzando la necessità di pazienza per non soffocare l’economia.

Performance delle altre Borse Europee: Il Xetra Dax di Francoforte (DAX) segue Milano con un +1,5%.

Situazione a Gaza: Continua l’evacuazione di cittadini stranieri da Gaza, con 320 persone trasferite in Egitto, in seguito ad un accordo tra Tel Aviv, Il Cairo e Hamas.

Rialzo a Wall Street: Il Nasdaq (NASDAQ) inizia novembre con un +1,6%, mentre la FED mantiene i tassi, ma apre alla possibilità di ulteriori aumenti.

Titoli in Evidenza nell’After Hours: Qualcomm (QCOM.O) spicca con un +5% postando utili superiori alle attese, mentre Airbnb delude le previsioni del quarto trimestre, causando un calo del -2%.

Macrovariabili: Il petrolio Brent e WTI (CL) crescono del +1,5%, il Bitcoin scende dello 0,5% a 35.300 dollari, e l’Euro dollaro (EURUSD) si apprezza dello 0,5%. La Bund (FGBL) segna 2,70% e il BTP decennale (FBTP) scende a 4,63%, -8 punti base.

