Da Wall Street un forte segnale rialzista. Domani inflazione Usa, venerdì i conti delle grandi banche

Come andrà Wall Street

Wall Street in rialzo dopo le parole del presidente della Fed, Jerome Powell. Il Dow Jones termina con un progresso dello 0,56% a 33.705,55 punti, il Nasdaq dell’1,01% a 10.742,63 punti e l’S&P 500 dello 0,69% a 3.918,84 punti. Aver superato quota 3.900 punti apre scenari più rosei per il rialzo

Domani è la giornata più importante della settimana per i mercati oltre all’inflazione ci sono i dati sul mercato del lavoro. Venerdì inizia la stagione delle trimestrali con JP Morgan, Bank of America e Citi. Il consensus prevede un calo degli utili per azione delle società dell’S&P500 di circa il 2%.

Nel caso di conferma, sarebbe il primo trimestre di calo dal terzo trimestre del 2020. I sei principali istituti di credito e investment banks dovrebbero riportare assieme 28 miliardi di utili, ma questa stima rappresenta una flessione del 15% rispetto all’anno precedente

LE STELLE DI WALL STREET

APPLE

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Bloomberg, Apple avrebbe intenzione di internalizzare la produzione di alcune componenti dei suoi dispositivi finora realizzati da Broadcom a partire dal 2025. Il colosso di Cupertino è il maggior clienti di Broadcom, pesando per circa il 20% dei ricavi totali dello scorso anno fiscale del produttore di chip.

BOEING

Morgan Stanley ha abbassato la raccomandazione sul titolo.

COCA-COLA e PEPSICO

Sotto indagine da parte della Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti per aver fatto cartello nel mercato delle bevande analcoliche, secondo rumor di stampa.

COINBASE

Ha annunciato il licenziamento di circa un quinto della forza lavoro, Taglierà circa 950 posti secondo il post sul blog interno. Coinbase, che contava circa 4.700 dipendenti alla fine di settembre, ha già tagliato il 18% della propria forza lavoro a giugno.

MICROSOFT

Avrebbe intenzione di investire 10 miliardi di dollari in OpenAI, la startup che ha creato ChatGPT, un software progettato per simulare una conversazione con un essere umano basato su intelligenza artificiale. L’investimento farebbe parte di un nuovo round di finanziamenti e darebbe a OpenAI una valutazione di 29 mld di $.

NOVAVAX

Annunciato la nomina di un nuovo chief executive. Il prossimo 23 gennaio Stanley Erck, che guidava la biotech del Maryland dal 2011, lascerà l’incarico a John Jacobs, già numero uno di Harmony Biosciences Holdings. Erck resterà in Novavax fino al 2024 in qualità di consulente.

ASIA

Rialzo corale. Tokyo +1%. Hong Kong +1%. CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen +0,2%. In dicembre i prestiti delle banche alle aziende private cinesi sono stati pari a 1.130 miliardi di yuan, 193 miliardi di dollari, circa la metà della cifra dello stesso mese dell’anno precedente e meno di quel che il consensus raccolto da Bloomberg si aspettava. I nuovi prestiti complessivi, comprendenti anche quelli erogati dalle finanziarie e da tutti i soggetti che non sono banche, sono arrivati a 1.400 miliardi di yuan, meglio delle aspettative.