Il sacchetto di patatine di Balenciaga

Un sacchetto di patatine griffato che costerà 1.800 dollari. Ormai non ci si stupisce più di nulla nell’alta moda. Nemmeno della nuova creazione di Balenciaga. Dopo la presentazione nelle sfilate degli scorsi mesi, il brand con sede a Parigi la metterà in commercio per la prossima primavera estate. Con un costo proibitivo e un gusto che già divide.

Come è fatta la borsa di Balenciaga

Inizialmente la “borsa”, ideata dallo stilista georgiano Denma, è passata quasi inosservata. Ma il web la sta rilanciando e potrebbe diventare un trend di alta moda. Sembra proprio una bustina di patatine, con tanto di tonalità diverse a seconda del gusto ma con la scritta Balenciaga in vista. Dai post sul web si notano l’interno argentato e la lista degli ingredienti sul retro dove si trova una chiusura con zip.

La borsa a sacco di spazzatura di Balenciaga

Nessuna ufficialità sul prezzo ma sembra che costerà come il sacco della spazzatura, inclusa nella collezione autunno inverno 2022. La trash pouch, questo il nome del sacco di spazzatura, è diventata subito virale sui social prima della messa in commercio. Demna, che è il direttore creativo di Balenciaga aveva già anticipato le polemiche in un post. “Non potevo perdere l’occasione di realizzare il sacco della spazzatura più costoso del mondo. Perché diciamolo, chi non ama uno scandalo nel mondo della moda?”. Realizzata in pelle di vitello lucida, è disponibile in nero, bianco e rosso, blu e nero, giallo e nero.