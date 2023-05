Prada, ricavi in crescita del 22% nel primo trimestre grazie alla ripresa Cina

Prada, gruppo italiano del lusso quotato a Hong Kong, ha chiuso il primo trimestre del 2023 con Ricavi Netti pari a 1.065 milioni di euro, in crescita del 22% anno su anno. Le Vendite Retail sono state pari a 953 milioni di euro, +23%, trainate da crescita like-for-like e full price.

La società parla di una “ottima ripresa” in Asia Pacifico con Vendite Retail in aumento del 22%; “crescita sostenuta” in Europa, +28%, e in Giappone, +55%; Americhe +5%; Medio Oriente +15%. Crescita a doppia cifra in tutte le categorie di prodotto: Pelletteria +14%, Abbigliamento +38% e Calzature +20%. Le Vendite Retail del marchio Prada sono in crescita del 21%, mentre c’è stata una notevole accelerazione di Miu Miu a +42%.

I cinesi tornano a fare shopping

“È stato un inizio d’anno positivo per il gruppo Prada – ha commentato l’ad Andrea Guerra – Nel corso del primo trimestre la Cina è tornata a essere uno dei motori della crescita, generando una netta ripresa delle vendite nell’area Asia Pacifico”.

“Per l’anno in corso il focus rimane sul canale retail e sull’aumento della produttività dei negozi – ha aggiunto – Inoltre, continueremo a investire nei nostri marchi, nella nostra rete di vendita e nelle nostre strutture, per supportare la crescita futura. Il contesto globale è in costante mutamento e richiede attenzione, ma vediamo benefici nell’accelerare questi investimenti, se le condizioni continueranno a permetterlo”

(Teleborsa)