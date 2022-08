La decisione di Johnson & Johnson sul borotalco

Il famoso borotalco non esisterà più. Johnson & Johnson ha annunciato, infatti, che dal prossimo anno sospenderà la vendita in tutto il mondo del noto prodotto. La decisione arriva per le troppe cause legali che l’azienda ha dovuto affrontare, per il presunto legame con i tumori ovarici e il mesotelioma. L’azienda ha sempre ribadito che il prodotto è sicuro da usare e la dimostrazione arriva da decenni di ricerche indipendenti.

Ma i rischi di risarcimenti sono troppo alte. Nel 2018 in tribunale degli Stati Uniti aveva condannato l’azienda a pagare 4,7 miliardi di dollari dopo che 22 donne avevano accusato Johnson & Johnson di aver avuto il cancro alle ovaie dopo aver usato il talco. Per questo la società sta pensando di passare a prodotti simili per i bambini a base di amido di mais.