Deerns Italia amplia il team della Direzione Tecnica con due nomine

Entrano nel team Nicali e Osnaghi

Da gennaio 2023, gli ingegneri Alessandro Nicali e Carlo Osnaghi affiancano Giovanni Consonni nella Direzione Tecnica di Deerns Italia. Alessandro Nicali ha un background di ingegnere meccanico e ha ricoperto in Deerns Italia il ruolo di Project Director. Ha gestito progetti importanti come il centro commerciale ‘The Market’ a San Marino, il comparto residenziale di MilanoSesto e progetto del Villaggio Olimpico di Milano.Cortina 2026.

Carlo Osnaghi ha un’esperienza trentennale nella progettazione di impianti elettrici e speciali per il settore del real estate, dell’healthcare e dell’hospitality, concentrandosi negli ultimi anni sulla componente smart e digitale per l’ambiente costruito.

Il gruppo si rafforza

“Entrambi sono delle figure importanti e riconosciute in Deerns. Alessandro e Carlo hanno contribuito al successo dei nostri progetti più complessi dedicandosi anche alla continua crescita del nostro team e sviluppando negli anni le loro competenze tecniche ed organizzative. Con piena fiducia abbiamo invitato Alessandro e Carlo a rafforzare la Direzione Tecnica di Deerns Italia” ha commentato Giuseppe Dibari, amministratore delegato di Deerns Italia.

“La scelta di consolidare e diversificare le competenze del team di Direzione Tecnica è coerente la progressiva diversificazione dei mercati in cui Deerns opera. Alessandro e Carlo affiancheranno l’attuale Direzione Tecnica con l’obiettivo di contribuire a sviluppare ulteriormente la

qualità progettuale, l’approccio innovativo e la sostenibilità della nostra azienda in ciascuno dei settori in cui operiamo.” ha concluso il numero uno del gruppo specializzato in consulenza internazionale in grado di fornire servizi di ingegneria per l’ambiente costruito.