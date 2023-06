Il patrimonio di Silvio Berlusconi vale oltre 6,5 miliardi di euro

Il patrimonio di Berlusconi vale oltre 6,5 miliardi di euro

Silvio Berlusconi è sempre stato tra i Paperoni d’Italia. Per Forbes è accreditato di un patrimonio di 6,5 miliardi di euro che ne fa il 352esimo uomo più ricco del mondo. La grossa parte del suo tesoro è il 62% della cassaforte di famiglia Fininvest, socio di maggioranza relativa del gruppo televisivo quotato MediaForEurope (Mfe). La ex Mediaset possiede tre reti tv (Canale 5, Italia 1 e Retequattro), mentre in Spagna controlla Telecinco e Cuatro mentre in Germania è il primo azionista del polo televisivo ProsiebenSat1.

La partecipazione di Fininvest in Mfe è pari al 49,7% dei diritti di voto (escluse le azioni di risparmio) e agli attuali prezzi borsistici vale circa 800 milioni di euro. Berlusconi la controlla attraverso quattro holding personali, mentre il resto del capitale è dei figli Barbara, Eleonora, Luigi, Marina e Pier Silvio.

I primi tre sono riuniti nella Holding Italiana Quattordicesima (che ha in mano il 21,4% di Fininvest), Marina con la Holding Italiana Quarta e Pier Silvio con la Holding Italiana Quinta detengono ciascuno il 7,65% della cassaforte di famiglia. Sempre a Fininvest, guidata da Marina, fanno capo altri asset importanti: il 53,5% di Mondadori (che vale poco meno di 300 milioni) e il 30% di Banca Mediolanum (per un controvalore di 2 miliardi), a cui si aggiunge il 100% della squadra calcistica del Monza.

Inoltre, l’ex premier controlla la Dolcedrago, holding di controllo degli investimenti nel mattone raggruppati nella controllata Immobiliare Idra, che possiede fra l’altro le numerose ville di Berlusconi in Brianza e in Sardegna, beni tutti in carico per oltre 407 milioni.