Berlusconi torna in Senato, trionfa all’uninominale nella sua Monza

Berlusconi in Senato

Ha superato l’8%. Mentre quasi nessuno ci avrebbe scommesso, Forza Italia si è ripresa la scena, tallonando quella Lega che si era imposta nel 2008 come motore del centrodestra. Questa volta no, la partita è stata tutto diversa. Nelle elezioni che hanno visto trionfare Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, Silvio Berlusconi è tornato a sorridere. Per i nomi definitivi di chi entrerà in Parlamento è questione di ore.

Ma intanto il Cavaliere può festeggiare la sua rielezione certa al Senato. Al collegio uninominale di Monza ha ottenuto oltre 220mila voti, ovvero il 50,26 per cento delle preferenze. Più del doppio del secondo classificato, Federica Perelli, sostenuta dal Partito democratico, Più Europa, Alleanza Verdi Sinistra e impegno civico di Luigi Di Maio, che ha preso poco più di 123mila voti (27,15 per cento).

Gli azzurri tornano, quindi, centrale nella coalizione, come osservato anche dal deputato forzista Giorgio Mulè. In cosa possa concretizzarsi nel prossimo governo, però, è ancora presto per dirlo.