Le reazioni fuori dal Senato all’elezione di Ignazio La Russa

A commentare il passo falso della maggioranza in Senato per l’elezione di Ignazio La Russa come presidente tocca all’esponente di Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia. “Abbiamo raccolto la maggioranza dei senatori. È quello che serve per le sorti dell’Italia”, risponde alla domanda di Franco Bechis, direttore di Verità&Affari. Ma ha organizzato lui la caccia ai voti nel Pd per arrivare all’elezione?, gli viene chiesto. “No, non c’è stata nessuna caccia, c’era stima nei confronti del senatore La Russa e la voglia di partire il prima possibile”.

Fuori dal senato arriva anche Sandra Zampa del Pd. Con che scopo il 20% dell’opposizione ha votato La Russa?, chiede Bechis. “Ci sono in gioco le vicepresidenze, quando arriveranno le nomine avremo la risposta”, la risposta.

Chiude l’analisi della giornata Beatrice Lorenzin, senatrice del Pd. “Il dato politico vero è che la maggioranza parta male”, afferma. Però anche l’opposizione, replica Bechis. “Quelli che stanno facendo il governo sono maggioranza”.