Bitcoin, è nuovo record: superati 69.000 dollari

Senza freni la corsa della criptovaluta. Il Bitcoin guadagna oltre 5 punti percentuali e supera il suo precedente record storico di 69mila dollari. La valuta digitale ha raggiunto quota 69.200 dollari. Il record precedente era di 68.982,20 dollari e risaliva al novembre 2021.

“Uno dei fattori principali del rally delle criptovalute sono gli afflussi ancora consistenti negli ETF spot su Bitcoin dato che l’introduzione degli ETF ha reso gli investimenti in Bitcoin disponibili a una gamma più ampia di investitori”, sottolinea Walid Koudmani, chief market analyst di XTB, fintech internazionale quotata alla Borsa di Varsavia, in merito all’andamento del Bitcoin.

Nuovo massimo storico per l’oro

“La criptovaluta ha beneficiato dell’aumento dei capitali in arrivo dagli ETF e dall’aumento dell’interesse legato all‘halving. Da un punto di vista tecnico – spiega l’esperto – possiamo vedere che il prezzo si è ritirato dalla zona di resistenza e ora sta testando un potenziale supporto a breve termine mentre l’RSI non si trova ancora in territorio di ipercomprato o ipervenduto. È molto importante ricordare che i movimenti del prezzo potrebbero essere notevoli e la volatilità potrebbe aumentare se dovesse avvenire un breakout”.

Nuovo massimo storico anche per l’oro, sostenuto dalle prospettive di tagli dei tassi da parte della Federal Reserve, dopo gli ultimi dati macro diffusi negli Stati Uniti. Il prezzo del metallo giallo è balzato dell’1,27% a 2.145,40 dollari, superando il record assoluto di inizio dicembre quando aveva raggiunto 2.135,39 dollari l’oncia.

