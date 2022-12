Cats, al Sistina di Roma non si trova un posto: è sempre sold out

Mezzo parlamento al Sistina di Roma

C’è già andato mezzo parlamento a vedere lo spettacolo: al Teatro Sistina di Roma impazzano gli “artisti-felini” di “Cats”, la nuova grande produzione firmata Massimo Romeo Piparo, con musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del Premio Nobel Thomas Stearns Eliot, che dal debutto il 7 dicembre scorso ha già fatto registrare numeri strabilianti. Sono infatti 34.470 i biglietti venduti, 15 i sold out consecutivi con 22.500 spettatori nelle prime due settimane di repliche dello spettacolo, che si avvia a essere uno dei più grandi successi delle ultime stagioni. Un’accoglienza straordinaria quella riservata dal pubblico a questo titolo storico, che, a 40 anni dal debutto a Broadway datato 1982, viene ambientato a Roma, in una ipotetica e futuristica “discarica” di opere d’arte e di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo. Anche Alfonsina Russo, che guida il Parco Archeologico del Colosseo, ha visto lo spettacolo, commentando: “Chissà cosa ne pensa Augusto, uno dei gatti che davvero abitano nel Colosseo”.

Applausi per la grande voce di Malika Ayane, nel ruolo di Grizabella, la gatta-glamour che interpreta l’intramontabile e struggente “Memory”, e il cast di 27 artisti, sottoposti con trucco e costumi a una vera e propria metamorfosi, sorprendentemente realistica, che li rende autentici ‘gatti umanizzati’. Con loro ogni sera le magiche note suonate dall’orchestra dal vivo diretta da Emanuele Friello. Firma le coreografie Billy Mitchell, coreografo emergente del West End londinese. Gli spettatori? Sono di tutte le età. Il musical resterà in scena fino al 22 gennaio, accompagnando il pubblico per tutte le festività natalizie, con repliche anche il 25, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio. Se si trova un posto…