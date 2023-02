Credit Suisse chiude un 2022 da dimenticare con perdite per 7,4 miliardi

I risultati 2022 di Credit Suisse

Il 2022 per Credit Suisse è stato un anno da dimenticare. Nel quarto trimestre l’istituto svizzero fa registrare una perdita netta di 1,4 miliardi di franchi svizzeri (1,4 miliardi di euro), peggio delle previsioni. Il rosso per l’intero anno sale quindi a 7,3 miliardi di franchi svizzeri, pari a 7,4 miliardi di euro.

Il ceo Ulrich Körner prova a rassicurare puntando sul rilancio assicurato dall’aumento di capitale. “Il 2022 è stato un anno cruciale per il Credit Suisse. Abbiamo annunciato il nostro piano strategico per creare una banca più semplice e mirata, costruita intorno alle esigenze dei clienti. e da ottobre lo stiamo attuando a ritmo serrato”, sottolinea Ulrich Körner. Il mercato però non premia le parole del ceo. Il titolo ha aperto in picchiata e perde, al momento, oltre il 5,6%.

Le previsioni del ceo

Più che sui risultati Credit Suisse prova a concentrare l’attenzione sui correttivi che ha iniziato a mettere in atto per risollevarsi. “Abbiamo raccolto con successo circa 4 miliardi di franchi svizzeri di capitale, abbiamo accelerato il raggiungimento dei nostri ambiziosi obiettivi di costo e stiamo facendo grandi progressi nella ristrutturazione radicale della nostra Investment bank”, spiega Körner il ceo.

Il gruppo svizzero ha accelerato nella riduzione proattiva della leva finanziaria delle attività e delle esposizioni non core, nonché delle esposizioni non strategiche e ha portato avanti l’annunciata vendita di una parte significativa del suo Securitized Products Group (SPG) a entità e fondi gestiti da Apollo Global Management.

La riduzione mirata delle attività a partire dal terzo trimestre 2022: la prima chiusura della transazione con Apollo genererà un beneficio in termini di Cet1 ratio di circa 30 punti base. La vendita dovrebbe essere completata nella prima parte del 2023. Le azioni intraprese dovrebbero rafforzare ulteriormente i coefficienti di liquidità e ridurre i requisiti di finanziamento del gruppo. Il Cet1 ratio a dicembre è salito al 14,1% alla fine di dicembre rispetto al 12,6% registrato tre mesi prima, sopra le stime degli analisti (13,8%).

Credit Suisse acquisita l’investment banking di M.Klein per 175 milioni di dollari

Credit Suisse prevede che le azioni già avviate nel quarto trimestre rappresenteranno circa l’80% dell’obiettivo di riduzione della base dei costi per il 2023, pari a circa 1,2 miliardi di franchi svizzeri, e sono in corso ulteriori iniziative. L’istituto stima spese di ristrutturazione per il 2023 pari a circa 1,6 miliardi di franchi svizzeri e per il 2024 pari a circa 1 miliardi di franchi svizzeri, invariate rispetto alla precedente guidance.

Allo stesso tempo Credit Suisse Group ha annunciato di aver compiuto ulteriori importanti passi avanti nel processo che porta essere Cs First Bostonancora di più un’azienda indipendente leader nei mercati dei capitali e nella consulenza competitiva, con l’acquisizione dell’investment banking di M. Klein & Company per 175 milioni di dollari.