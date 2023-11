Fastweb: nei nove mesi ricavi a 1,91 miliardi di euro (+6%)

(Teleborsa) – Nei primi nove mesi dell’anno Fastweb ha acquisito 392mila nuovi clienti complessivi nei segmenti dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale con un incremento pari al 6% mentre i ricavi totali hanno raggiunto 1.911 milioni di euro, in aumento del 6% rispetto allo stesso periodo del 2022. Prosegue la crescita anche dei margini con l’EBITDA complessivo che al 30 settembre 2023 ha raggiunto i 640 milioni di euro (+2% rispetto ai primi nove mesi del 2022) e l’EBITDA inclusivo dei costi di locazione (EBITDAaL) che si attesta a 586 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2022 e che senza una partita negativa straordinaria derivante da un contenzioso regolamentare nel secondo trimestre dell’anno si sarebbe attestato a 599 milioni di euro (+ 14 milioni di euro, rispetto allo stesso periodo del 2022).

Clienti con connessione ultraveloce a quota 2,3 milioni

Al 30 settembre 2023 i clienti che hanno sottoscritto connessioni ultraveloci erano 2,3 milioni, in aumento dell’1% rispetto allo scorso anno. Circa l’89% della base clienti (+4 p.p. rispetto ai primi nove mesi del 2022), usufruisce di una connessione con performance da 100 Mbps fino a 1 Gigabit mentre sono 400mila clienti che navigano ad una velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo. Grazie agli investimenti sull’infrastruttura di rete fissa Fastweb attualmente raggiunge il 93% delle famiglie e delle imprese sul territorio nazionale con connettività a banda ultralarga.

In forte progressione anche il mobile che continua la sua crescita a doppia cifra. Al 30 settembre le SIM attive sono 3,4 milioni in crescita del 17% rispetto allo stesso periodo del 2022. In costante aumento è anche la quota dei clienti “convergenti” che adottano servizi mobili assieme a quelli fissi e rappresenta il 42,4% della customer base di Fastweb (+2 p.p. in 12 mesi) mentre prosegue il roll out della rete 5G mobile che attualmente è la più estesa d’Italia con una copertura pari al 70% della popolazione nazionale. I ricavi del segmento Consumer raggiungono quota 869 milioni di euro segnando un incremento dell’1,5% rispetto a primi nove mesi del 2022.

Il numero di linee a banda ultralarga fornite dalla divisione Wholesale agli altri operatori nazionali è stato pari a 579mila, con un aumento di ben il 39% rispetto all’anno precedente mentre gli altri business più tradizionali della divisione Wholesale hanno avuto uno sviluppo più lineare. Nei primi nove mesi dell’anno in crescita anche i ricavi che si attestano a 228 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Con una quota di mercato consolidata al 34% anche la Business Unit Enterprise registra ottime performance, con ricavi in crescita che nei primi nove mesi dell’anno si sono attestati a 814 milioni di euro (+11% rispetto al pari periodo del 2022), un incremento significativo sostenuto grazie all’ampio portafoglio di servizi abilitanti la digital transformation delle PA e delle aziende, come il Cloud Computing, la sicurezza informatica e il 5G e lo sviluppo di nuove soluzioni data-driven come l’IoT e l’Intelligenza Artificiale.

Prosegue inoltre anche l’impegno dell’azienda sul fronte della sostenibilità sociale per la più ampia diffusione delle competenze digitali tra la popolazione. A fine settembre il numero dei partecipanti ai corsi gratuiti erogati dalla Fastweb Digital Academy sulle nuove professioni digitali è salito a 250mila.