Bollette, aumenti in vista per le tariffe del gas. Unc: rialzo immotivato

Secondo il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, domani pomeriggio l’Arera comunicherà un aumento dell’8% della tariffa del gas di ottobre sul mercato tutelato, rispetto a settembre, a 1,02 euro al metro cubo. “Per una famiglia tipo che consuma 1.400 metri cubi all’anno, la maggior spesa sarà di 105 euro all’anno”, ha spiegato Tabarelli all’Ansa. “Il prezzo del gas è aumentato il mese scorso alla borsa italiana Psv – ha aggiunto –. Hanno pesato i primi freddi, il nervosismo per Gaza, gli scioperi in Australia, il sabotaggio al gasdotto in Finlandia, un po’ di speculazione.

Secondo il presidente di Nomisma però a dicembre ci sarà invece un calo delle tariffe. “Le riserve sono piene, il clima è mite, la guerra a Gaza non crea problemi alle forniture, la domanda è calata per la crisi economica, la Russia non ha chiuso i tubi, l’eolico nel Mare del Nord e l’idroelettrico sulle Alpi hanno aumentato la produzione”, ha infatti sottolineato Tabarelli.

Un rialzo immotivato

“Al di là della percentuale di aumento, è chiaro che domani si registrerà un rialzo immotivato, visti gli stoccaggi pieni. Una speculazione bella e buona che dimostra l’urgenza di prorogare il regime tutelato, perché, nonostante il rincaro di domani, Arera riesce a dare più equilibrio ai prezzi rispetto al mercato libero, proprio per la scelta di stabilire il prezzo ex post e non ex ante, rispetto ai prezzi effettivi del mercato all’ingrosso PSV italiano”, ha commentato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Per questo invitiamo il Governo a varare il decreto energia con una proroga non solo per i clienti vulnerabili ma per tutti quelli che sono ancora nel libero, troppi per fare questo passaggio in questo momento di prezzi incerti e volatili”, ha aggiunto Dona.

(Teleborsa)