Isybank (Intesa) ha 60 mila clienti. Da marzo cambia lo schema di adesione

Banca digitale

Isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, ha già raggiunto i sessantamila clienti e sta gestendo “al meglio quelli che sono già passati nel corso della prima fase. Questi dati confermano la validità del progetto Isybank e rappresentano un risultato unico sul mercato, raggiunto in così pochi mesi dal lancio (giugno 2023)”. Lo ha detto Claudia Vassena, executive director sales & marketing digital retail del gruppo Intesa Sanpaolo, in un’intervista a Radio24. “La prima fase iniziata a ottobre 2023 si è ‘conclusa con successo e con il 90% dei clienti che ora utilizza quotidianamente isybank. Con la nuova informativa inviata a tutti i clienti in questi giorni, i titolari dei conti correnti dovranno fornire il “consenso esplicito se vogliono passare a Isybank”, ha proseguito Vassena riepilogando le fasi successive al lancio. “Continuiamo a lavorare per costruire storia di successo e tutta italiana: per i clienti della seconda fase che avverrà a marzo, già informati nel mese di luglio, in questi giorni arriverà l’informativa che va a sintetizzare tutti i vantaggi del passaggio”.

Consenso espresso

In dettaglio i clienti già trasferiti il 16 ottobre scorso di scegliere se rimanere nella banca digitale o tornare in Intesa. Coloro per i quali il trasferimento era previsto il prossimo 18 marzo dovranno esprimere il consenso espresso. In questa seconda fase infatti, “il cliente potrà scegliere consapevolmente se passare o meno in isybank. Così i clienti potranno dare il consenso, dopo avere letto la convenienza e i benefici riservati e abbiamo deciso di dare la possibilità anche a questo secondo gruppo di clienti di fare una scelta”, spiega Claudia Vassena. Con l’Antitrust “interagiamo con un’informazione continua. Continuiamo a lavorare per costruire storia di successo e tutta italiana”, conclude Vassena