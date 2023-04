J&J accetta di pagare 9 miliardi per chiudere cause legali su talco

(Teleborsa) – Johnson & Johnson, società farmaceutica statunitense, ha accettato di pagare 8,9 miliardi di dollari per risolvere decine di migliaia di cause legali secondo cui il talco contenuto nel suo noto talco per neonati e altri prodotti ha causato il cancro. L’annuncio segue una sentenza della corte d’appello di gennaio che ha invalidato la controversa manovra fallimentare di J&J, in cui la società aveva cercato di scaricare la responsabilità del talco su una controllata che ha immediatamente presentato istanza di Chapter 11.

La società ha ora accettato di contribuire fino a un valore attuale di 8,9 miliardi di dollari, pagabili in 25 anni, per risolvere tutte le richieste di risarcimento per il talco attuali e future, che rappresenta un aumento di 6,9 miliardi di dollari rispetto ai 2 miliardi di dollari precedentemente impegnati nella questione nell’ottobre 2021.



“La società continua a ritenere che queste affermazioni siano pretestuose e prive di valore scientifico – ha dichiarato Erik Haas, worldwide vice president of litigation presso Johnson & Johnson -. Tuttavia, come ha riconosciuto il tribunale fallimentare, la risoluzione di questi casi nel sistema di responsabilità civile richiederebbe decenni e imporrebbe costi significativi, con la maggior parte dei ricorrenti che non riceverebbe mai alcun risarcimento. Risolvere la questione attraverso il piano di riorganizzazione proposto è sia più equo che più efficiente, consente ai richiedenti di essere risarciti in modo tempestivo e consente alla società di rimanere concentrata sul nostro impegno per un impatto profondo e positivo sulla salute”.