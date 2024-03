Manpower cerca 700 lavoratori per il polo Adidas a Mantova

Sono 700 le persone cercate da Kuehne+Nagel, azienda leader a livello globale nel settore della logistica e trasporti, con il supporto di Manpower, leader nelle innovative workforce solutions, per l’”adidas Campus South” di Mantova, il nuovo centro logistico da 130.000 metri quadri, che da quest’anno diventerà il punto di riferimento per negozi, rivenditori ed e-commerce adidas in 19 Paesi fra sud ed est Europa.

Adidas Campus South

L’alto livello di automazione dell’adidas Campus South consente di rompere schemi e luoghi comuni sul mondo della logistica, alleggerendo i carichi di lavoro e rendendo le mansioni alla portata di tutti: donne e uomini, giovani e adulti, con o senza esperienza, provenienti da tutta Italia. Infine, la forte flessibilità necessaria all’adidas Campus South rappresenta un’ottima opportunità di impiego anche per chi ha particolari esigenze da conciliare (ad es. lavoratori stagionali o part-time).

Parla Massimiliano Imbesi

“Siamo felici di essere partner di Kuehne+Nagel in questo progetto strategico non solo per l’azienda, ma anche per il territorio circostante ed il Paese”, ha commentato Massimiliano Imbesi, Regional Manager di Manpower. “L’implementazione di un polo logistico di livello europeo al servizio di un brand importante come adidas pone molte sfide, non da ultima quella della ricerca delle persone che dovranno operare all’interno di una struttura così cruciale. Una sfida, quest’ultima, con diverse complessità, dato anche il talent shortage che caratterizza questo momento storico. La collaborazione con Kuehne+Nagel, dunque, oltre a instaurare quei processi volti alla ricerca dei migliori profili, mirerà da un lato alla creazione di percorsi di carriera e formativi che possano mettere le persone in condizione di crescere e sviluppare le proprie skill in un ambiente inclusivo e attento al benessere delle persone, e dall’altro permetterà all’azienda di continuare a competere in un settore tecnologico in continua evoluzione”.

Parla Ruggero Poli

“La nostra sfida è realizzare un hub logistico strategico per il business del nostro cliente, altamente automatizzato, capace di gestire fino a 375.000 pacchi al giorno. Per farlo, abbiamo bisogno dei migliori Talenti, e per questo ci siamo affidati ad un importante partner, Manpower” ha dichiarato Ruggero Poli, National Manager Kuehne+Nagel Italia. “L’adidas Campus South nasce da un progetto costruito appositamente per rispondere ad ogni esigenza del nostro cliente in termini di performance, sostenibilità e attenzione alle persone. Una promessa che siamo determinati a mantenere, continuando ad offrire opportunità e soluzioni uniche per clienti, colleghi e comunità a cui apparteniamo”