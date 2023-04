Md aumenta le vendite a 3,4 miliardi e prepara altre aperture

La catena di supercati della famiglia Podini investirà 170 milioni

MD, terza catena di discount per fatturato in Italia e seconda a capitale italiano (famiglia Podini) con 800 punti vendita, ha chiuso il 2022 con ricavi in crescita dell’11% superando i 3,4 miliardi di euro di fatturato. E’ salito il patrimonio netto a 513 milioni (+10,4% rispetto al 2021) mentre il margine lordo si è attestato a 202,17 milioni di euro (6% circa) e l’utile netto ha toccato i 72,4 milioni di euro (2,7%) pressoché invariato rispetto all’anno precedente. Nonostante il 2022 sia stato caratterizzato da un forte incremento dei costi energetici e delle materie prime, MD ha contenuto i rincari assorbendone una parte a beneficio dei propri clienti.

Creati 1.350 posti di lavoro. Ora gli occupati sono 8.517

Gli investimenti nell’ultimo anno hanno sfiorato i 200 milioni. Gli investimenti fatti hanno portato alla creazione di nuovi posti di lavoro: nel 2022 ci sono state 1.352 nuove assunzioni che hanno portato il numero dei collaboratori a 8.517 unità. Per rafforzare la propria presenza sul mercato MD prevede nel 2023 investimenti per oltre 170 milioni di euro destinati all’apertura di 38 nuovi negozi, di cui 28 diretti e 10 in affiliazione, oltre al proseguimento del piano di ammodernamento della rete e della formazione del proprio personale.

Obiettivo mille punti vendita

Il piano del gruppo italiano dei supermercati discount, fondato da Patrizio Podini, punta a coprire l’Italia con 1.000 punti vendita, partendo dagli attuali 552 diretti che arrivano a 800 se si considerano anche gli affiliati. “Da raggiungere non so quando”, ha affermato Podini nel corso di una presentazione a Milano ricordando che il concorrente tedesco Lidl ha lo stesso obiettivo, al 2030, ma che con l’inflazione galoppante e il calo dei consumi alimentari toccherà a tutte le insegne della Gdo (la grande distribuzione organizzata) rivendere i tempi della loro espansione.

I localismi impediscono le aperture in Veneto

“Siamo presenti in tutta Italia con nostri punti vendita in ogni Regione. Abbiamo solo la parte centrale del Paese che non è così servita al contrario del Sud e del Nord Italia. Facciamo fatica ma stiamo crescendo in Emilia Romagna e Umbria – ha spiegato il presidente di MD – Stiano investendo anche in Piemonte. In Veneto è più difficile, ci sono imprenditori che si sono fatti da soli e che sono duri” come concorrenti. MD ha una quota di mercato nei discount del 15/16% e del 3,4% sull’intero comparto della Gdo. “Non ci importa se ci definiscono discount evoluto o supermercato conveniente – ha osservato il direttore marketing Giuseppe Cantone -. Quel che conta è servire i clienti”. Cantone ha poi precisato che nel 2022 i ricavi di MD sono aumentati del 2% a parità di rete a valore.

Pronto lo spezzatino degli immobili per creare nuovo valore

Il resto della crescita è invece legato allo sviluppo e all’inflazione E’ stata invece la vicepresidente del gruppo, Maria Luisa Podini, rappresentante della seconda generazione della famiglia proprietaria, a preannunciare che il prossimo autunno MD presentarà il suo primo bilancio di sostenibilità mentre “secondo il piano industriale a metà 2025 faremo lo spinoff della parte immobiliare contribuendo così ad aumentare i margini”.