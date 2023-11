Azimut, a ottobre raccolta netta positiva per 391 milioni

Azimut, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha registrato nel mese di ottobre 2023 una raccolta netta positiva per 391 milioni di euro, raggiungendo così 5,4 miliardi di euro da inizio anno (obiettivo per l’intero anno 2023: 6-8 miliardi di euro). Le masse totali gestite si attestano a 57,8 miliardi di euro e, includendo le masse amministrate, a fine ottobre hanno raggiunto 85,7 miliardi di euro.

“La raccolta di ottobre ha beneficiato del nostro modello di business diversificato e della nostra presenza globale – ha commentato il CEO Gabriele Blei – Nonostante la componente gestita abbia risentito dei deflussi da mandati istituzionali a bassa redditività in Italia e di un contesto macroeconomico debole, abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita sul fronte dei mercati privati. Per quanto riguarda la componente non gestita, siamo lieti di annunciare che abbiamo proseguito l’espansione della nostra piattaforma e completato la nostra 130-esima transazione in Australia”. (Teleborsa)