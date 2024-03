Banca Generali, raccolta in crescita a febbraio

Nel mese di febbraio Banca Generali ha realizzato una raccolta netta di 726 milioni (+64%), in netta crescita sia per volumi, sia per qualità della sua composizione. La raccolta netta totale da inizio anno si è attestata a 1,049 miliardi (+22%). Alla base del risultato si registra il deciso balzo in avanti della raccolta in prodotti e servizi di investimento (assets under investment), di riflesso alla crescente domanda di riqualificazione del risparmio da parte delle famiglie. I flussi in questa categoria sono stati pari a 404 milioni nel mese (503 milioni da inizio anno), rispetto ai 29 milioni del corrispondente mese dello scorso anno.

Miglior febbraio di sempre

Il risultato complessivo di risparmio gestito ed assicurativo del gruppo è a 243 milioni (+287 milioni da inizio anno), mentre l’offerta di terzi chiude a -62 milioni (-112 milioni da inizio anno).

“Il miglior febbraio di sempre nella storia della banca per volumi e qualità della raccolta alla luce della forte domanda nelle nostre esclusive soluzioni di investimento. I primi due mesi dell’anno sono in linea con i target di raccolta complessiva per quest’anno, con flussi netti superiori ai 6 miliardi di cui 40-60% investiti in soluzioni di risparmio gestito e servizio di consulenza evoluta (AuI), ha commentato l’amministratore delegato di Banca Generali, Gian Maria Mossa segnalando che “l’accelerazione di queste settimane ci fa guardare con fiducia e ottimismo ai risultati dei prossimi mesi”.