Un italiano su cinque non usa i fornelli per risparmiare

L’inverno è lungo e la crisi energetica non finirà presto. Così gli italiani stanno già cambiando le proprie abitudini alimentari. Secondo un sondaggio di Coldiretti, infatti il 29% dei nostri concittadini ha già spento i fornelli e si indirizza verso cibi che non necessitano cottura.

Il sondaggio di Coldiretti

Secondo l’iniziativa, lanciata sul sito dell’associazione, il 53%ha ammesso di usare accorgimenti per ridurre il consumo, contribuendo alla campagna lanciata dal governo. E se quasi il 30% di quelli che hanno risposto al questionario ha dichiarato di averli proprio spenti i fornelli, solo il 27% ha precisato di comportarsi in cucina esattamente come prima.

I vademecum per risparmiare energia

Ormai si stanno diffondendo sempre più vademecum per ottimizzare l’energia in cucina. Barilla ad esempio ha detto la sua sulla pasta, promuovendo una campagna sulla cosiddetta cottura passiva, cioè con il fornello che viene acceso solo per due minuti. Ma una buona idea, come suggerisce pure Coldiretti, è pure quella di utilizzare pentole che consentano il risparmio energetico come quelle a pressione, o per cotture plurime (bollitura e vapore), utilizzando il coperchio ove possibile.

I consigli di Coldiretti

“Ridurre la cottura dei cibi – ha spiegato Coldiretti – per gustare bocconi più croccanti, al dente, leggermente al sangue vuol dire ingerire cibi con un più alto contenuto di nutrienti, assaporarne gli aromi originari degli ingredienti e soprattutto masticare di più aiutando moltissimo la digestione. Per gli alimenti che, per sicurezza alimentare, è meglio servire ben cotti, come pollo e uova, preferire ricette che permettano cotture veloci. Quando si utilizza il forno si possono pianificare più infornate – continua l’associazione-, cuocendo contemporaneamente più pietanze facendo attenzione ai vari gradi di cottura, oppure infornare di seguito piatti diversi sfruttando la temperatura già raggiunta dal forno”.