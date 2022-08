Berlusconi candidato dovrà rinunciare alle barzellette sui finanzieri

Berlusconi candidato a Monza

Silvio Berlusconi si candida al Senato in quel di Monza, collegio uninominale. Idea geniale, visto che in mezzo alla campagna elettorale verrà festeggiato l’anniversario numero 100 dell’autodromo della città. Come comunica chi guida il circuito, «la Banda musicale della Guardia di Finanza celebrerà il centenario dell’Autodromo Nazionale Monza suonando sulla griglia di partenza del circuito il prossimo 3 settembre. Ad esattamente cento anni di distanza dal giorno in cui il Tempio della Velocità ospitò la sua prima gara nel 1922, il complesso stabile del Corpo si esibirà in un concerto di un’ora e mezza sulla linea di partenza che, la settimana successiva, sarà calcata dalle monoposto di Formula 1».

La performance musicale «sarà aperta gratuitamente al pubblico che potrà accedere al circuito dall’ingresso di viale Vedano 5 a Monza e seguire il concerto dalla tribuna centrale. Il repertorio spazierà dalla musica classica a quella contemporanea con un’attenzione particolare ai brani di musica italiana». Un’occasione irripetibile, e il Cavaliere non potrà mancare. Senza dimenticare i concertisti d’eccezione: la Banda musicale della Guardia di Finanza è composta da 102 esecutori, «titolati dai diversi Conservatori nazionali».

Per una volta, però, Berlusconi dovrà evitare di dire le sue amate barzellette sui finanzieri: indimenticabile quella raccontata più volte nei comizi. Eccola: «In un’azienda si sente bussare alla porta con decisione alle 7,30 di mattina: “Toc, toc”. “Chi è”, risponde preoccupato il capo azienda. “Siamo i ladri, dobbiamo fare una rapina”. “Ah, meno male. Credevo fosse la Guardia di Finanza”». Ma le celebrazioni non finiscono il 3 settembre, perché l’11 è in programma il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2022: e quest’anno verrà inaugurata la F1 Fanzone Monza Cento, nella giornata di giovedì 8 settembre, nel prato del Roccolo, compreso tra l’anello di alta velocità e il rettilineo che segue la curva Ascari, «un concept nuovo che ha l’obiettivo di intrattenere gli spettatori anche dopo il termine degli appuntamenti sportivi sul tracciato con dj set, esibizioni e coinvolgenti attrazioni tra cui spicca una grande ruota panoramica».

La F1 Fanzone Monza Cento avrà più di trenta stand e un ampio palco dove suoneranno DJ di fama internazionale, si esibiranno atleti e verranno intervistati personaggi di spicco del motorsport internazionale. Al centro del prato, si staglierà la grande ruota panoramica da cui i tifosi godranno di una eccezionale e insolita vista sul Circuito. Sarà infatti possibile seguire le monoposto da 32 metri di altezza, vedendole sfrecciare dall’alto.

Dopo l’inaugurazione di giovedì pomeriggio, la F1 Fanzone Monza Cento sarà a disposizione degli spettatori divertirsi dopo le prove libere, qualifiche e gara del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2022, tra giochi di abilità come la pit stop challenge, in cui è possibile simulare un cambio gomme di una monoposto, e la reaction challenge per testare la propria reattività. Saranno presenti inoltre esposizioni di vetture, simulatori di guida e corner di vendita dei merchandising ufficiali del campionato, dei team e dell’autodromo. Più due campi da padel temporanei e una pista di skiddy kart adatta ad adulti e bambini. In più nello spazio espositivo Casa Aci non mancheranno le monoposto storiche di F1. Svetterà poi la mongolfiera di Regione Lombardia. Sì, Silvio metterà le tende all’autodromo, in quei giorni.