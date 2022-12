Da Fiorello lo scontro che non ti aspetti: Veltroni contro Gualtieri sui cinghiali

I messaggi di Walter al Pd

Di prima mattina, chi c’è da Fiorello su Rai2? Walter Veltroni. Lo showman era stato accusato da qualcuno di essere filogovernativo e di scherzare troppo sul Pd? Di parlare molto, e con un po’ di dileggio, del numero uno della Rai Carlo Fuortes? Ed ecco che sul piccolo schermo appare Veltroni, che della Rai conosce ogni centimetro. In più riprese, pacatamente, prima per dire che la trasmissione aveva bisogno di crescere culturalmente, e poi live da Asiago insieme al conduttore.

“Un colpaccio, per Fiorello, e una garanzia per il suo presente, almeno fino a quando ci sarà Fuortes”, dice un dirigente di viale Mazzini. Fatto sta che Veltroni, colloquiando con Fiorello, ha mandato una serie di messaggi al suo Pd, della serie “è partito, vediamo se arriva”, e una bordata al primo cittadino della capitale. Fiorello ha chiesto a Veltroni se quando stava in Campidoglio c’erano i cinghiali, e Walter ha risposto, in maniera secca, che allora “c’erano i sindaci”. Punto e basta. Una sentenza, più che una frase, sottolineata vigorosamente da Rosario: roba da far rompere tutti i vetri degli uffici capitolini.