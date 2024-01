Dazn aumenta il prezzo degli abbonamenti: quanto costerà la Serie A

Dazn ha annunciato un aumento dei prezzi di tre suoi piani tariffari. In percentuale si tratta di aumenti che vanno dal 7 al 20 per cento. Gli Incrementi arrivano dopo l’investimento fatto da Dazn per far propri i diritti della Serie A nel quinquennio 2024-2029: alla Lega Serie A andranno 900 milioni a stagione, 700 da Dazn e 200 da Sky a partire dalla prossima stagione. Previsto inoltre un meccanismo di revenue sharing. In pratica una componente variabile calcolata come una percentuale pari al 50% dei ricavi netti da sottoscrizioni da utenti residenziali che saranno realizzati da Dazn oltre una certa soglia.

Le offerte e i prezzi

Per quel che riguarda il nuovo listino prezzi, per il piano meno costoso “Start” – che non ha all’interno della sua offerta la Serie A – il pagamento dilazionato in 12 rate passerà da un costo mensile di 9,99 euro a 11,99 euro al mese (+20%). Alla fine si pagheranno 24 euro in più all’anno: da 120 a 144 euro. Chi invece vuole mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso il costo mensile è di 14,99 euro al mese rispetto ai precedenti 13,99 euro al mese (+7%). Cambia anche il Piano Annuale per Dazn Start con pagamento in un’unica soluzione, passando da 89,99 euro a 99,99 euro (+11%).

Per il piano “Standard” – che include anche la Serie A e permette di vedere gli eventi trasmessi su due dispositivi usando la stessa linea internet – il pagamento dilanzionato in 12 mensilità passa a 34,99 euro al mese, rispetto al precedente costo di 30,99 euro. Si passa così da 372 a 420 euro annui: 48 euro in più. Cambia anche il piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione, che costa 359 euro pari a 29,99 al mese, rispetto a 299 euro (circa 25 euro al mese) del precedente listino (e qui l’aumento è del 20%). Chi invece vuole mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso il costo mensile è di 40,99 euro al mese, rimasto in linea col precedente listino.

Per il nuovo piano “Plus” – che permette la visione in contemporanea di due dispositivi anche su linee internet diverse – il pagamento in un’unica soluzione passa da 449 euro (circa 37 euro al mese) a 539 euro (44,92 euro al mese): 90 euro in più con aumento del 20 per cento. Il piano mensile invece è disponibile a 59,99 euro al mese, rispetto ai precedenti 55,99 euro al mese. Infine, in alternativa gli abbonati potranno sottoscrivere il Piano Annuale con pagamento in 12 rate mensili che passeranno da 45,99 euro a 49,99 euro al mese.