Il futuro della Sampdoria in bilico: Merlyn fa un passo indietro e Ferrero si gioca la carta del bond

Passo indietro del fondo Merlyn

Dalla nota ufficiale del fondo Merlyn Partners guidato dall’italiano Alessandro Barnaba già proprietario del Lille non traspaiono grandi margini di ripensamento: “L’indisponibilità del socio di maggioranza a passare la mano in un frangente così delicato per il club – si legge comunicato – l’indisponibilità delle due principali banche creditrici della Società a considerare un piano di ristrutturazione del debito nonché la decisione del consiglio di amministrazione della UC Sampdoria di non procedere con l’abbattimento del capitale sociale per perdite, fanno venir meno le condizioni necessarie affinché Merlyn Partners SCSp possa investire fino a 50 milioni di euro nella UC Sampdoria e avviare immediatamente un piano industriale e di risanamento finanziario creando i presupposti per il rilancio sportivo del Club. Merlyn Advisors, società di gestione del fondo Merlyn Partners SCSp, viene così costretta a interrompere le trattative in essere avviate in data 3 novembre 2022 con il socio di maggioranza, la Società e i suoi advisors”.

Se si tratta di un addio definitivo o di una strategia comunicativa solo il tempo potrà dircelo. Quello che però più conta e soprattutto che più sta a cuore ai tifosi blucerchiati è il futuro della Sampdoria. Ora cosa succederà? Appare evidente che Ferrero che ha rilevato il club nel giugno del 2014 a titolo gratuito da Edoardo Garrone accollandosi 15 miliardi di debito si stia giocando le sue ultime carte. Secondo le indiscrezioni che circolano in ambienti finanziari starebbe trattando con fondi di debito per un bond convertibile in azioni da circa 30 milioni di euro.

Banca Sistema a lavoro

Secondo quanto risulta a BeBeez Banca Sistema sta studiando insieme al gruppo australiano Macquarie – uno dei principali finanziatori della Sampdoria – la struttura delle obbligazioni che sarebbero garantite dalle azioni del club e sarebbero poi sottoscritte da investitori istituzionali specializzati. Tra questi si fa anche il nome del fondo Oaktree che ha in ballo un prestito da circa 300 milioni con l’Inter in scadenza a maggio 2024.

Merlyn però non chiude completamente la porta. Si legge infatti in coda alla nota: “Merlyn Advisors seguirà comunque con la massima attenzione l’evoluzione della situazione. Qualora si dovessero verificare circostanze favorevoli alla realizzazione di un progetto industriale, certamente diverso per contenuti e condizioni da quello ora declinato, Merlyn potrebbe essere disponibile a considerare un intervento sempre nell’ottica, etica e professionale, di garantire un futuro adeguato alla società e un ritorno sostenibile dell’investimento”.