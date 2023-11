Immsi (famiglia Colannino) margini record. Acconto dividendo

Margine lordo record

Il consiglio di Immsi, la holding della famiglia Colannino cui fann o capo fra gli altri Piaggio e Intermarine, riunito sotto la presidenza di Matteo Colaninno ha approvato i conti dei primi nove mesi. I ricavi sono stabili sostanzialmente stabili (1,64 mld da 1,65 un anno fa), ma aumenta la profittabilità. Il margine operativo lordo è salito a 257,5 milioni, il valore di periodo più alto di sempre, con una incidenza sul fatturato del 15,6%, e un utile netto in crescita dell’8,2% a 58 milioni di euro.

Acconto cedola da 1,5 centesimi

La posizione finanziaria netta consolidata del gruppo guidato dal ceo Michele Colaninno è pari a -767,2 milioni di euro da -731,7 a fine 2022 mentre nel periodo sono stati effettuati investimenti per 112,5 milioni di euro (+9,3% rispetto a 102,9 mln un anno fa). Alla luce dei risultati, il consiglio ha deliberato per la prima volta un acconto sul dividendo ordinario pari a 1,5 centesimi di euro per azione con data di stacco della cedola il 20 novembre e pagamento il 22. Per quanto riguarda i segmenti di attività del gruppo, nel settore industriale Piaggio ha venduto complessivamente nel mondo 454.400 veicoli, registrando ricavi consolidati per 1,62 miliardi di euro con un utile netto pari a 85,7 milioni di euro (+20,9%), il valore più alto di sempre nel periodo di riferimento. Nel settore navale, la controllata Intermarine ha registrato ricavi consolidati pari a 17,6 milioni di euro composti da 8,2 milioni di euro riferibili al Settore Militare e 9,4 milioni di euro relativi alla divisione Fast Ferries, principalmente riferiti alle attività svolte dal cantiere di Messina. Infine il settore Immobiliare e Holding presenta a settembre 2023 ricavi netti pari a 3,7 milioni di euro.