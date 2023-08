Cisco, quarto trimestre sopra le attese. Fatturato a 57 miliardi

Cisco Systems, multinazionale statunitense specializzata nella fornitura di apparati di networking, ha chiuso l’anno fiscale 2023 con un fatturato del quarto trimestre pari a 15,20 miliardi di dollari, in aumento del 16% su base annua, un utile netto di 4 miliardi di dollari (+41%) e un EPS rettificato di 1,14 dollari (+37%). Il flusso di cassa operativo del quarto trimestre è stato pari a 6 miliardi di dollari., in aumento del 62% su base annua. Gli analisti si aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 1,06 dollari su ricavi per 15,05 miliardi di dollari.

Il fatturato annuale è stato di 57 miliardi di dollari, con un aumento dell’11%, l’utile netto di 12,6 miliardi di dollari, con un aumento del 7%, e l’EPS rettificato di 3,89 dollari., con un aumento del 16%.



“Lo scorso anno è stato un anno fondamentale per Cisco con prestazioni record sia nell’intero anno che nel quarto trimestre – ha affermato Chuck Robbins, presidente e CEO – Stiamo assistendo a una solida domanda da parte dei clienti, guadagnando quote di mercato e innovando in aree chiave come AI, sicurezza e cloud. Questo slancio ci dà fiducia nella nostra capacità di cogliere le numerose opportunità future”.

La società ha previsto un fatturato compreso tra 57 e 58,20 miliardi di dollari per l’anno fiscale in corso, rispetto alla stima media degli analisti di 58,38 miliardi di dollari. Inoltre, si attende utili rettificati per azione compresi tra 4,01 e 4,08 dollari, rispetto alla stima degli analisti di 4,04 dollari.

