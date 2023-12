Intel, con i nuovi processori Core Ultra arrivano i pc con l'intelligenza artificiale

Arrivano i primi AiPc, ossia notebook con chip che supportano le molte funzioni dell’intelligenza artificiale. Intel ha infatti lanciato una nuova linea di processori denominata ‘Core Ultra’, progettata per migliorare le funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale nelle applicazioni software per PC. Michelle Johnston Holthaus, direttore generale del Client Computing di Intel, ha spiegato che i Pc con l’AI rappresenteranno l’80% del mercato dei Pc nei prossimi quattro anni e che Intel porterà i benefici dell’AI ovunque.

E dunque i chip Core Ultra saranno disponibili per tutti i brand del settore pc come Acer, Dell, HP, Lenovo, Microsoft e Samsung. Intel ha inoltre lanciato i chip Intel Xeon di quinta generazione, che implementeranno le funzionalità dell’AI nel cloud, offrendo prestazioni fino al 42% più elevate dei modelli precedenti. Intel ha dichiarato che la famiglia di processori Core Ultra mobile, sono i primi basati sulla tecnologia di processo Intel 4 e a beneficiare del più grande cambio di architettura da 40 anni a questa parte dando il via all’era degli Ai Pc. “Si prevede che l’innovazione l’AI possa accrescere l’impatto dell’economia digitale fino a rappresentare un terzo del PIL globale- ha detto Pat Gelsinger ad di Intel – Queste tecnologie e soluzioni consentiranno agli utenti di integrare senza soluzione di continuità e di implementare l’AI nelle loro applicazioni, nel cloud e, in misura sempre maggiore, localmente all’edge dove i dati vengono generati e utilizzati”.

Intel Core Ultra rappresenta dunque il più grande cambiamento di architettura di Intel negli ultimi 40 anni. Si tratta di un chip con prestazioni notevoli che integra potenza di calcolo della CPU, grafica, efficienza energetica, durata della batteria e nuove funzionalità AI. L’AI PC rappresenta la più grande trasformazione dell’esperienza d’uso del PC da 20 anni a questa parte, da quando cioè il chip Intel Centrino svincolò i laptop dai cavi di rete consentendo la connessione wi-fi ovunque. In Italia i notebook con i nuovi processori arriveranno a gennaio. Da inizio anno il titolo Intel, quotato a New York, ha totalizzato un rialzo del 60%.

