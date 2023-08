Nvidia, per il produttore di chip per l'intelligenza artificiale risultati oltre le attese

Risultati sopra le attese per Nvidia, la società dei chip che è il maggior fornitore di Gpu dedicate ai sistemi di intelligenza artificiale. Il titolo, che già era cresciuto del 200% da inizio anno, ha raggiunto il massimo storico a Wall Street e che adesso vale 1200 miliardi di dollari. Ad accrescere le aspettative anche l’annuncio del riacquisto di 25 miliardi di dollari di azioni, una mossa che la maggior parte delle aziende fa quando i dirigenti ritengono che l’azienda sia sottovalutata.

Nvidia ha detto che intende aumentare la produzione del suo hardware fino al prossimo anno, fugando i dubbi che alcuni analisti avevano sollevato sul boom dell’intelligenza artificiale. Nvidia detiene un quasi monopolio sui sistemi di calcolo utilizzati per alimentare servizi come ChatGPT, il chatbot generativo di intelligenza artificiale di OpenAI.

Le prospettive sono rosee

“Abbiamo un’ottima visibilità per tutto l’anno e per il prossimo, e stiamo già pianificando l’infrastruttura di prossima generazione con le principali aziende di cloud computing e con i costruttori di data center”, ha detto l’ad Jensen Huang. “La domanda è determinata da due fattori: il passaggio dai data center tradizionali, costruiti attorno ai processori centrali, a quelli costruiti attorno ai potenti chip di Nvidia, e il crescente utilizzo dei contenuti generati dai sistemi di intelligenza artificiale, dai contratti legali ai materiali di marketing. Queste due tendenze fondamentali sono alla base di tutto ciò che stiamo vedendo” ha aggiunto.

La mossa di Huang di riacquistare azioni quando queste sono più costose di quanto non lo siano mai state è in cima alle scommesse che anche altre grandi aziende tecnologiche stanno facendo sull’Ai, ma arriva mentre il suo multiplo prezzo-utili è sceso a circa 43 da 60 dopo che gli analisti hanno aggiornato le loro stime sugli utili a maggio. Certo, alcuni analisti non vedono una domanda illimitata.

Dylan Patel di SemiAnalysis ha affermato che quest’anno molte aziende tecnologiche stanno spendendo molto per le unità di elaborazione grafica di Nvidia (GPU) prima di determinare in che modo guadagneranno effettivamente dai prodotti sviluppati con questi chip.

“Devono sovrainvestire nelle GPU o rischiano di perdere il treno- ha detto Patel. A un certo punto si scopriranno i veri casi d’uso e molti di questi operatori smetteranno di investire, anche se altri probabilmente continueranno ad accelerare gli investimenti”.

Le vendite trimestrali si sono concentrate sul sistema HGX, un intero computer costruito attorno al chip di Nvidia

Stiamo ottenendo una grande collaborazione dai nostri fornitori – ha detto Huang- Ed è una catena complicata- Non è solo un chip ma un sistema GPU molto complicato. E un peso di 70 libbre. Sono 35mila componenti e costa 200mila dollari“.

I risultati record di Nvidia hanno trascinato tutti i produttori di chip come a Piazza Affari StM. Ma a poter essere direttamente confrontati con il business di Nvidia, in Europa, sono soprattutto gruppi come Technoprobe (quotata a Piazza Affari) ed Asm International mentre piu` marginali sono Aixtron, StM e Infineon.

Le azioni Nvidia sono salite di oltre il 10% a Wall Street ma c’è anche chi non brinda. Gli investitori con posizioni corte infatti hanno perso 826 milioni di dollari in perdite come mostrano i dati della società di analisi S3 Partners. Le scommesse al ribasso sul progettista di chip sono già costate agli investitori , che ipotizzavano un tracollo dei titoli dopo tanti rialzi, 11,36 miliardi di dollari di perdite sulla carta finora quest’anno, a pari merito con Tesla.