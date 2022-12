I mercati ora sperano nella Cina. In luce tornano Leonardo e Mps

L’apertura della Borsa di Milano

L’apertura è al rialzo a Piazza Affari con il Ftse Mib +0,7%. Comincia l’ultima settimana di un 2022 molto complicato per i mercati finanziari, complici la guerra in Ucraina e la volata dell’inflazione per la prima volta da decenni gli investitori hanno perso soldi sia sulle azioni che sulle obbligazioni. Ci sono state ovviamente le debite eccezioni (borsa brasiliana, settore energetico, petrolio, dollaro, …). Ora, con un po’ di pazienza dovremo capire bene se il 2023 rappresenterà l’anno della rivincita e per chi soprattutto.

Oggi spingono al rialzo le notizie provenienti dalla Cina. Il governo non chiederà ai viaggiatori in ingresso di rispettare la quarantena a partire dall’8 gennaio ridurrà anche il livello di gravità del Covid poiché è diventato meno virulento e si evolverà gradualmente in una comune infezione respiratoria.

L’indice CSI 300 di Shanghai-Shenzhen sale dell’1%. A Hong Kong, il più ampio indice MSCI Asia-Pacifico, escluso il Giappone, è in rialzo dello 0,5%. Il Nikkei giapponese aumenta dello 0,3%, in apertura ha toccato il massimo da una settimana, aiutato dalle speranze di un ritorno dei turisti cinesi che spendono molto.

TITOLI CALDISSIMI

LEONARDO

Il Pentagono esercita opzione sul quarto lotto di 26 elicotteri TH-73A, per un valore di 110,5 milioni di dollari. Notizi molto positiva per il titolo.

MPS

La Bce toglie il divieto di pagare il dividendo, ora serve solo l’autorizzazione preventiva. Una notizi molto positiva per il titolo.

SOTTO LA LENTE

ENEL

Ha sottoscritto con un pool di banche e Cdp una linea di credito revolving da 12 miliardi garantita al 70% da Sace per la copertura dei collaterali nell’ attività di trading sui mercati dell’energia.

ERG

Acquisterà Instalación Fotovoltaica Arericsol VIII che possiede un impianto solare fotovoltaico da 25 MWp. Il valore dell’operazione è di 30,4 milioni di euro.

FINCANTIERI

Il l ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha accettato la proposta di Fincantieri per gestire in partenariato pubblico-privato la manutenzione del Mose di Venezia per i prossimi 11 anni. E’ previsto un canone complessivo pari a 57 milioni di euro all’anno.

JUVENTUS

All’assemblea del 18 gennaio l’azionista di controllo Exor candida per il nuovo Cda Fioranna Vittoria Negri, Maurizio Scanavino, Gianluca Ferrero, Diego Pistone e Laura Cappiello.

TIM

Arnaud de Puyfontaine, CEO di Vivendi, ha espresso in una nota la sua gratitudine al governo per il clima costruttivo nelle discussioni in corso. Un nuovo incontro tra governo, Cdp e Vivendi sul riassetto dell’ex monopolista telefonico è previsto giovedi 29 dicembre.

ANALISI DELLA TENDENZA

FtseMib (23.877). La reazione dai minimi della scorsa settimana sembra delineare nella banda 23mila -25mila il range all’interno del quale i prezzi rimarranno ancora per un po’.

PREVISIONI

Dice Carlo Benetti, Market Specialist di Gam (Italia) Sgr, “Prudenza e temperanza restano le virtù cardinali per la navigazione nei mercati finanziari nei prossimi mesi. I fenomeni e le grandezze economiche da tenere d’occhio nel 2023, sono almeno tre: prezzi dell’energia ed economia reale: intensità del rallentamento; le parole, le opere e le omissioni delle banche centrali: nel 2023 proseguirà il tiro alla fune con i mercati, la posta in gioco la loro credibilità e, soprattutto, l’equilibrio tra intensità degli inasprimenti e condizioni del ciclo economico.

Infine, l’economia cinese: la buona notizia della riapertura è contrastata dall’insufficiente copertura vaccinale della popolazione. La combinazione di influenza e contagi Covid avrebbe sul sistema ospedaliero un impatto difficilmente sostenibile. Il governo potrebbe essere costretto a imprevedibili cambiamenti, tentennando tra riaperture e chiusure. Nel 2023 il tiro alla fune tra banche centrali e mercati sarà anche sulla comunicazione, fino ad ora malferma, sullo scarto tra ciò che dicono e ciò che crederanno i mercati, conclude l”esperto.

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI: PROMOSSI

GPI

WebSim aggiorna le stime includendo l’acquisizione di Tesi e l’aumento di capitale. Grazie a queste due operazioni riteniamo che GPI sia pronta per eseguire il suo Business Plan e pertanto confermiamo la stima positiva in quanto ci aspettiamo che GPI beneficerà dagli investimenti nella digitalizzazione. Giudizio: interessante: il TP sale a 17.5 € da 17.3 €

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI:BOCCIATI

NEODECORTECH

Akros ha limato il TP a 4,9 € da 6 €, di riflesso ad un aggiornamento delle stime 2023 alla luce di condizioni del mercato in significativo deterioramento.

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI: CONFERME

BANCO BPM

Equita Sim conferma il TP di 4,2 € dopo l’annuncio dell’avvio di una partnership con Credit Agricole nella bancassurance. L’operazione, notano gli esperti, valorizza il 100% delle compagnie assicurative danni di Banco BPM per 400 mln superiore rispetto ai 300 mln circolati nelle scorse settimane.

DE’ LONGHI

Equita Sim conferma rating HOLD e TP di 23 € dopo la nomina del nuovo Direttore Generale: Nicola Serafin. L’azienda, ha optato per una risorsa interna per la sostituzione di Garavaglia. Anche data la complessità dell’attuale scenario, riteniamo cha la nomina di una risorsa interna (quindi senza grandi cambiamenti o trasformazioni) sia una scelta razionale, precisano gli esperti.

DIGITAL VALUE

Akros conferma il TP di 100 € dopo che l’azienda ha raggiunto la certificazione Oracle Cloud Solution Provider (CSP), accreditandosi così tra i partner italiani di Oracle che hanno già ottenuto questo risultato. Gli esperti giudicano positivamente la notizia, sebbene di difficile quantificazione.

ENEL

Equita Sim conferma il TP di 6,6 €. Gli esperti, a valle del piano strategico e del roadshow con il management ritengono che l’azienda possa beneficiare, tra gli altri, del significativo piano di dismissioni; della normalizzazione dei fattori negativi che hanno pesato sul 2022 – in particolare con il recupero dell’idroelettrico- e della valutazione ancora attraente.

ITALGAS

Mediobanca Securities conferma il TP di 6,4 €. L’azienda ha perfezionato la cessione del 10% di Italgas Newco, la holding del gruppo che controlla Depa Infrastructure attiva nella distribuzione del gas in Grecia per 40 mln. Equita Sim conferma rating HOLD e TP di 6,2 €.

SPINDOX

Akros ha confermato il Tp a 15,5 €, ed esprime un potenziale rialzo del +85% rispetto al prezzo corrente. I risultati dei primi nove mesi, affermano gli analisti, “supportano la nostra visione di un solido 2022, mentre l’acquisizione di Deep Consulting, dovrebbe spingere il valore della produzione poco sotto i 100 milioni nel 2023”. Per il 2022, gli analisti stimano ricavi da vendite pari a 80 milioni di €, un margine pari a 6 milioni, e profitti netti pari a 3 milioni.

PILLOLE DALL’ESTERO

APPLE

Secondo l’Antitrust Usa (International Trade Commission) Apple avrebbe violato un brevetto di AliveCor per la rilevazione della frequenza cardiaca collocato negli ultimi Apple Watch. La sanzione può arrivare a due dollari per ogni dispositivo venduto. La decisione verrà portata all’attenzione del presidente americano Biden, che ha facoltà di legittimare l’accusa o porre un veto.

AT&T e BLACKROCK

Realizzeranno una joint venture per la gestione di una rete in fibra per il settore business. Gigapower, questo il nome della joint venture, servirà clienti al di fuori del tradizionale ambito del colosso delle telecomunicazioni di Dallas, che opera attualmente in 21 Stati Usa. L’obiettivo sono 1,5 milioni di clienti utilizzando una piattaforma commerciale ad accesso aperto. Gigapower aiuterà AT&T a raggiungere il target di oltre 30 milioni di utenze servite con la fibra, comprese le sedi aziendali, entro la fine del 2025. BlackRock parteciperà alla joint venture attraverso la sussidiaria BlackRock Alternatives. Non sono stati resi noti i dettagli economici dell’accordo.

CREDIT AGRICOLE

Stima di raggiungere un margine superiore al 10% in tre anni dalla partnership con Banco Bpm “Queste partnership rafforzano ulteriormente la logica del nostro investimento e del nostro impegno nella banca -ha commentato il CEO di Credit Agricole Philippe Brassac – e rafforza la strategia di espansione internazionale”.

META

Proprietaria di Facebook ha accettato di pagare 825 milioni di dollari per risolvere la causa collettiva che l’ accusa di aver permesso a terzi, tra cui Cambridge Analytica, di accedere alle informazioni personali degli utenti. La società di ricerca britannica collegata alla campagna presidenziale di Donald Trump del 2016 ha ottenuto l’accesso ai dati di ben 87 milioni di abbonati della rete di social media.

MICROSOFT

Vuole finalizzare il takeover da 68,7 miliardi di dollari su Activision Blizzard e non ha intenzione di gettare la spugna facilmente. Redmond ha infatti depositato giovedì una sfida formale alla causa antitrust presentata dalla U.S. Federal Trade Commission (FTC) con l’obiettivo di bloccare l’operazione. Per l’autorità Usa il deal sul colosso dei videogiochi rischia di sopprimere la concorrenza alla consolle Xbox di Microsoft e alla sua offerta di servizi in abbonamento Xbox Game Pass.

Al centro della controversia la rivalità tra Microsoft e Sony Corporation, che produce PlayStation, per assicurarsi titoli di Activision Blizzard come lo sparatutto Call of Duty. Microsoft ha cercato di minimizzare il suo ruolo nel settore, descrivendosi come il “terzo produttore di consolle” dietro a Sony e Nintendo e uno dei pochi editori di videogame di successo con “praticamente nessuna presenza nei giochi per mobile”. Intanto lo scorso mese anche la Commissione europea aveva annunciato l’avvio di un’indagine approfondita sul deal, sollevando preoccupazioni sulla concorrenza nell’industria globale dei videogiochi. In luglio era stata per prima la britannica Competition and Markets Authority (Cma) a mettere nel mirino l’operazione.

TESLA

Elon Musk s’impegna a non vendere più azioni Tesla per almeno uno o due anni ma questo non è bastato a fermare la caduta del titolo che oggi vale 400 milioni di dollari contro 1,2 miliardi di inizio anno. Wedbush ha tagliato il TP a 175 $ da 250 $. L’analista Dan Ives scrive che nel quarto trimestre la società dovrebbe consegnare non più di 415.000 vetture, circa ventimila in meno di quel che lo stesso Ives afferma essere il consensus non ufficiale di Wall Street.

OBBLIGAZIONI

Il TBond riparte da 3,74%. Venerdì ha portato a termine la peggiore settimana da settembre (-1,5% che portaa -16% il calo delle quotazioni dall’inizio dell’anno) . L’ultimo dato relativo all’indice dei prezzi della spesa per consumi personali ha mostrato che la pressione inflazionistica si sta attenuando. Alla Federal Reserve, però, guardano alla forza del mercato del lavoro, la viscosità del settore dei servizi e l’inflazione da salari, che potrebbero complicare gli sforzi della banca centrale.

Secondo gli analisti di Citi hanno segnalato che il tasso di interesse ufficiale potrebbe salire fra il 5,25% e il 5,50% entro la fine del 2023, se il mercato del lavoro continuerà ad aggiungere nuovi occupati nei primi mesi del 2023, esercitando un’ulteriore pressione al rialzo sui salar. Bund a 2,40%. BTP decennale al 4,47%. La settimana era terminata con un calo dell’1,7% per il primo e dell’1,8% per il secondo.

ENERGIA

Petrolio

Prezzi in aumento dell’1% per le tempeste invernali negli Stati Uniti che potrebbero influenzare la logistica, oltre che la produzione di prodotti petroliferi e di shale oil.

Gas

Sul circuito europeo riparte da 80 euro per mwh, è il livello più basso da febbraio. In dieci giorni ha perso oltre il -40% e il bilancio da inizio anno si è ridimensionato a +16%. Dal picco di agosto si è ridimensionato del -77%. In Europa, le temperature dovrebbero rimanere sopra la media fino ai primi di gennaio.

Valute

Il dollaro si indebolisce a 1,066 sull’euro.

Oro

Sale dello 0,3% a 1.806 dollari l’oncia.