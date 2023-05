Osservatorio ESG di Karma Metrix: Google e le altre Big Tech consumano più energia dell'Austria

Google e le altre Big Tech consumano più energia dell’Austria

Sembra incredibile ma se il web fosse nazione sarebbe quarto al mondo per emissioni di CO2 dietro a Cina, Usa e India. Questo perché quando visitiamo un sito web, mandiamo mail vediamo un film, il data center dove questi sono caricati consuma C02 in Italia dato che è alimentato energia elettrica al 60 per cento fonti fossili.

Inoltre Amazon, Apple, Google, Meta e Microsoft, aziende che capitalizzano l’incredibile cifra di 18.5 trilioni di dollari hanno emesso più C02 di Belgio e Romania. Il dato emerge dalla seconda edizione dell’Osservatorio ESG Big Tech in cui Karma Metrix ha analizzato i bilanci di sostenibilità pubblicati da Amazon, Google, Apple, Meta e Microsoft negli ultimi quattro anni.

Le 5 big tech inoltre hanno consumato energia per 75,6 Milioni di MWh, ovvero più di nazioni come Austria, Algeria e Venezuela. In generale, il consumo di energia di queste società è aumentato del 209.5% dal 2018 al 2021 (ultimo anno in cui sono disponibili i bilanci di sostenibilità per tutte).

Le Big Tech si impegnano nella sostenibilità ma non basta

Analizzando i report di sostenibilità delle aziende, emerge come tutti i 5 big della tecnologia (3 dei quali sono leader mondiali del cloud) si stiano impegnando molto per migliorare le loro emissioni ridurre l’impronta carbonica e fronteggiare il cambiamento climatico. Tra le iniziative più gettonate l’aumento dell’uso di fonti energetiche rinnovabili, la riduzione delle fonti fossili e la ricerca continua di massima efficienza energetica nei data center. Va tenuto presente, infatti, che un sito web produce emissioni sia per le modalità poco efficienti di realizzare pagine web, sia per i combustibili fossili che alimentano data center e dispositivi finali utilizzati dall’utente.

Più consapevolezza nell’uso del web e delle attività digitali

“Per combattere il cambiamento climatico non basta piantare alberi o passare all’auto elettrica: occorre risparmiare energia e ridurre le emissioni anche dalle attività digitali. Con il 60% degli utenti che ignora che l’uso di internet genera emissioni – ha spiegato Ale Agostini, ad di Karma Metrix – abbiamo il dovere di aumentare la consapevolezza misurando l’impatto del digitale e risparmiando. Da qui nasce l’idea dell’osservatorio ESG Big Tech. Le Big Tech, 3 delle quali sono leader mondiali nei servizi di cloud computing, possono e devono fare di più per ridurre la loro impronta carbonica, rendendo più consapevoli aziende e utenti che anche la rete inquina”.

Ma c’è dell’altro. Infatti il report non comprende l’inizio dell’uso da parte degli utenti di Chat Gpt, ossia lo strumento di intelligenza artificiale che potrebbe far alzare ancora l’emissione di C02 del web.