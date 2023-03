Partnership tra SolidWorld e Oversonic Robotics per RoBee

Partnership tra SolidWorld e Oversonic Robotics

Nuova partnership per SolidWorld Group S.p.A., leader nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D oltre che dell’additive manufacturing. L’azienda ha siglato un accordo commerciale con Oversonic Robotics, software company brianzola che progetta e realizza sistemi di cognitive computing applicandoli, in particolare, al campo della robotica umanoide. SolidWorld Group sarà quindi fornitore ufficiale su scala mondiale di RoBee, primo robot cognitivo umanoide 100% Made in Italy, realizzato da Oversonic.

Cos’è RoBee

RoBee è una macchina che replica esteticamente e meccanicamente la struttura del corpo umano ed è dotato di capacità cognitive, assecondate da intelligenza artificiale e computer vision. Ciò gli consente di navigare autonomamente nell’ambiente circostante (mediante supporto su ruote omnidirezionali), riconoscere oggetti e persone, interagire vocalmente (mediante Voice Bot) ed eseguire azioni meccaniche, come il pick and place. Potrà affiancare i lavoratori nelle mansioni operative, ma anche interagire con linee produttive, macchinari e centri di lavoro digitalizzati, sotto la supervisione umana.

RoBee potrà anche entrare a far parte di sistemi produttivi avanzati e digitalizzati nella gestione delle macchine. SolidFactory Srl, neonata azienda del gruppo SolidWorld, opera infatti come contractor industriale, realizzando per le proprie aziende clienti sistemi produttivi altamente tecnologici e linee produttive digitalizzate. RoBee potrà quindi integrarsi all’interno di questi sistemi, nella gestione di macchine ed intere linee produttive, garantendone la continuità nel funzionamento, l’efficienza e le performance. Il robot potrà andare ad affiancare i lavoratori nello svolgimento di attività ripetitive e faticose ed eseguire operazioni in ambienti pericolosi, dove il livello di rischio è significativo.

I commenti

“Si tratta di un accordo tecnologico che ci consente di fare un grande passo in avanti nel mondo dell’industria 5.0 . Ci occuperemo non solo di fornire RoBee alle imprese in tutto il mondo, ma anche di integrarlo in stabilimenti produttivi altamente tecnologici realizzati e consegnati da SolidFactory – spiega Roberto Rizzo, presidente e ad di SolidWorld Group S.p.A – RoBee infatti potrà interagire con macchine e sistemi produttivi digitali garantendo la continuità produttiva h24 e 7 giorni su 7, sotto il controllo dell’uomo. E’ dunque un tassello fondamentale per consegnare ai clienti interi stabilimenti digitalizzati e tecnologici chiavi in mano”.

“RoBee è il primo robot umanoide cognitivo realizzato in Italia disponibile per il mercato industriale – commenta Paolo Denti, ad di Oversonic – . Un prodotto che sfrutta le potenzialità offerte dalla cognitività, uno degli elementi cardine della transizione 5.0, per declinarle in una visione sostenibile e inclusiva di innovazione tecnologica. In linea con i trend del mercato mondiale, che vedono in aumento crescente la presenza di robot nelle industrie. RoBee è una macchina creata per essere realmente a servizio delle persone, per liberarle da mansioni ripetitive, se non addirittura pericolose per la salute fisica e psicologica, e persegue così un modello di trasformazione dei sistemi produttivi che rimette al centro il valore dell’essere umano”.