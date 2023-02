Ricavi record per Amd, battuta Intel nei chip per data center

Amo, ricavi record grazie ai data center

Ricavi record per il colosso dei chip Usa Amd (Advanced Micro Device) a 23 miliardi di dollari nel 2022. La società ha battuto nel quarto trimestre le aspettative degli analisti di Wall Street, ma prevede un calo delle vendite del 10% nel trimestre in corso.

La crisi del settore pc e videogiochi colpisce ancora ma in maniera meno evidente rispetto a Intel, il suo principale concorrente, che la scorsa settimana dopo i conti era scesa in Borsa di oltre il 7%. Amd ha strappato a Intel una buona fetta di mercato nei chip per data center, cresciuto del 42% a 1,7 miliardi di dollari.

Il ruolo di Xilinx

Alla crescita del fatturato e della quota di mercato nei data center ha contribuito l’acquisizione di Xilinx, comprata da Amd nel febbraio scorso proprio per fare concorrenza a Intel in questo settore oltre a quello di pc e videogiochi. “La debolezza nel mercato dei pc continuerà anche nel 2023 – ha spiegato l’ad di Amd Lisa Su –. Ma siamo fiduciosi di poter offrire agli investitori una crescita a lungo termine basata sul nostro portafoglio di prodotti differenziato”.

Il business dei giochi di Amd, che comprende schede grafiche e chip per console di gioco, è diminuito del 7% su base annua. Le azioni di Amd hanno chiuso a 75,15 dollari, in crescita del 25% negli ultimi 3 mesi ma in calo del 35% rispetto a un anno fa.