SoftBank acquista per 473 milioni di euro il 51% di Cubic Telecom

SoftBank, holding giapponese con importanti investimenti nel mondo tech, ha firmato un accordo definitivo in base investirà circa 473 milioni di euro in Cubic Telecom, società irlandese attiva nelle soluzioni per veicoli connessi, per una partecipazione del 51%, per una valutazione di oltre 900 milioni di euro.

Con questo investimento, SoftBank e Cubic Telecom costituiranno una “partnership strategica globale per aprire la strada al futuro dei veicoli connessi definiti dal software e di altre risorse Internet-of-Things (IoT) di alto valore, sfruttando la potenza delle piattaforme di connettività globale”, si legge in una nota.



Dopo il closing, Barry Napier continuerà a guidare Cubic Telecom in qualità di CEO e membro del consiglio di amministrazione, mentre Daichi Nozaki, vicepresidente senior di SoftBank responsabile delle sue attività globali, e altri due persone di SoftBank entreranno a far parte del consiglio di amministrazione di Cubic Telecom.

Tre seggi nel consiglio continueranno a essere ricoperti dagli attuali azionisti di Cubic Telecom, tra cui CARIAD (Gruppo Volkswagen) e Qualcomm, e con la chiusura dell’investimento, Cubic Telecom diventerà una filiale consolidata di SoftBank.

Cubic Telecom è cresciuta rapidamente da quando ha lanciato la sua prima piattaforma di connettività del settore nel 2016 e, attraverso accordi con oltre 90 operatori di rete mobile (MNO), l’azienda attualmente connette più di 17 milioni di veicoli in oltre 190 paesi e regioni, aggiungendo 450.000 nuovi veicoli al mese, che si prevede aumenterà esponenzialmente nei prossimi 5 anni.

(Teleborsa)