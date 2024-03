TiKTok fa paura: gli Usa approvano una legge per vietare la app

La Camera Usa ha approvato a larga maggioranza la legge che apre la strada al divieto ad usare TikTok negli Stati Uniti. La misura, infatti, concede sei mesi all’azienda cinese proprietaria del marchio, ByteDance, per vendere la piattaforma che, altrimenti, sarà bandita. Sono circa 170 milioni gli americani che usano TikTok, incluso il presidente Joe Biden. Ora le legge passa al Senato, dove non è detto che sarà approvata.

Ma perchè tanta paura di una app di intrattenimento? I legislatori e le autorità di regolamentazione hanno espresso sempre più spesso la preoccupazione che TikTok e la sua società madre, ByteDance, possano mettere i dati sensibili degli utenti, come le informazioni sulla posizione, nelle mani del governo cinese. Hanno fatto riferimento a leggi che consentono al governo cinese di richiedere segretamente dati alle aziende e ai cittadini cinesi per operazioni di raccolta di informazioni. Temono inoltre che la Cina possa utilizzare le segnalazioni dei contenuti di TikTok per fare disinformazione.

Il divieto dell’India su 59 app cinesi

L’India ha vietato la piattaforma a metà del 2020, costando a ByteDance uno dei suoi maggiori mercati, poiché il governo ha dato un giro di vite a 59 app di proprietà cinese, sostenendo che trasmettevano segretamente i dati degli utenti a server esterni all’India.

TikTok vietata sui dispositivi in dotazione al governo

Da novembre, più di due dozzine di Stati hanno vietato TikTok sui dispositivi in dotazione al governo e molti college, come l’Università del Texas ad Austin, l’Università di Auburn e l’Università statale di Boise, l’hanno bloccata dalle reti Wi-Fi dei campus. L’applicazione è già stata vietata per tre anni sui dispositivi governativi statunitensi utilizzati dall’esercito, dal corpo dei marines, dall’aeronautica e dalla guardia costiera. Ma i divieti in genere non si estendono ai dispositivi personali.