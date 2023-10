Vertice FMI-Banca Mondiale: Giorgetti porta i numeri dell’Italia

(Teleborsa) – L’Italia porta i numeri dei suoi conti pubblici all’assemblea annuale dell’Fmi-Banca Mondiale dove si svolgono anche le riunioni del G7 e del G20 finanza e sul tavolo mette anche il tema privatizzazioni. Incalzato dal Fondo monetario internazionale, che si dice preoccupato per il taglio delle tasse, a fare uno sforzo maggiore sul fronte della riduzione del debito, il governo Meloni, che varerà la manovra in deficit lunedì nel cdm, si è presentatoa Marrakech con il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti.



Giorgetti ha difeso la posizione di ricorrere al deficit per tagliare il cuneo contributivo e sostenere famiglie e imprese in un contesto inoltre in cui l’esecutivo ha chiesto alla sua maggioranza di ridurre al minimo gli emendamenti. Negli incontri, ha affermato il ministro, si è parlato “anche di privatizzazioni”. Fra le riunioni tenute il Mef ha segnato quella con il presidente del colosso bancario International, Bank of America, Bernard Mensah, che è anche ceo di Merril Lynch.