FS Italiane, stop Frejus è costato già 40 milioni in cinque mesi

(Teleborsa) – Come ampiamente previsto, i danni per la chiusura del tunnel del Frejus sono importanti: in soli 5 mesi FS Italiane ha perso circa 40 milioni di euro, quale sommatoria del fatturato perso fra il traffico merci (4-5 milioni) e passeggeri (circa 3 milioni), compreso il collegamento di successo Milano-Parigi oggi interrotto. E’ quanto ha dichiarato ai giornalisti Carlo Palasciano, Chief International Officer di FS, a margine di un evento.

Danni – ha spiegato il manager – che si sommano a quelli di una ventina di operatori che operano nella logistica e di cui il MIT ha raccolto una stima delle perdite.

Il transito per il Frejus non ripartirà prima dell’autunno 2024, si parla anche di Natale 2024 e si era anche ipotizzato marzo 2025, a causa della lentezza delle attività di sgombero da parte delle autorità francesi. Prospettando una riapertura ad oltre un anno di distanza dalla frana, avvenuta il 28 agosto 2023, si prospetta che i danni per il solo Gruppo FS possano superare i 100 milioni di euro. Una goccia nel mare per un Gruppo diversificato, che ha chiuso il primo semestre dell’anno 2023 con un fatturato superiore ai 7 miliardi e l’esercizio 2022 con un fatturato di 13,7 miliardi.

Se ai numeri del Frejus, però, si aggiunge l’operatività a singhiozzo per il tunnel del Gottardo, la stima die danni per il sistema logistico e per l’export italiano è senz’altro enorme.