Opportunità di trading in Borsa analisi tecnica dell'azione Novavax

Ieri mercati azionari in netto rialzo trainati dai risultati di NVIDIA ed in generale dai titoli del settore tecnologia/chips/A.I. Ma a Wall Street si sono avute ottime performances a due cifre anche da titoli di altri settori. Tra i migliori vi è NOVAVAX società biotecnologica statunitense, produttrice di vaccini – che segnava un rialzo superiore al +23% dopo che l’azienda ha dichiarato di aver risolto la disputa con Gavi (organizzazione non governativa che si occupa di vaccini a livello mondiale) relativamente all’annullamento del contratto di acquisto del vaccino anti-Covid.