Fs porta le sue linee di credito a 3 miliardi, accordo con 6 banche

La linea di credito di Fs

FS ha sottoscritto l’ampliamento da 2,5 a 3 miliardi di euro della linea di credito committed e revolving stipulata nel 2021, portando ad otto le istituzioni finanziarie coinvolte nel sindacato dei lenders. Al pool, composto inizialmente da Intesa Sanpaolo, UniCredit, Cassa depositi e prestiti, Crédit Agricole CIB, CaixaBank e Banca Popolare di Sondrio, si sono aggiunte BNL – Group BNP Paribas e Banco BPM.

In un contesto di mercato volatile e rialzista, l’ampliamento di 500 milioni di euro è avvenuto senza alterare le condizioni di pricing previste nel contratto originario, che prevede meccanismi di revisione del margine e della commitment fee al raggiungimento di target in ambito ESG, relativi a quattro Key Performance Indicator, che sono stati tutti raggiunti nel 2021 a conferma dell’impegno del Gruppo FS in ambito sostenibilità.