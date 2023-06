Ita, la Corte dei Conti dà il via libera all'operazione Lufthansa

Ita, la Corte dei Conti dà il via libera a Lufthansa

La Corte dei Conti ha registrato l’atto di approvazione dell’accordo per la cessione di una quota di minoranza di Ita Airways a Deutsche Lufthansa. Il contratto già firmato dal Mef, dalla compagnia tedesca e da Ita prevede per il biennio 23-24 il raggiungimento di una serie di obiettivi.

InnanzituttoLufthansa acquisirà una partecipazione pari al 41% del capitale sociale di Ita Airways a fronte di un investimento di 325 milioni di euro. Il piano industriale 2023-2027 condiviso tra Mef e Lufthansa prevede una crescita dei ricavi dai 2,5 miliardi di euro attesi quest’anno a 4,1 miliardi di euro previsti per il 2027.

Intanto, mentre Ita ha organizzato un viaggio promozionale “riservato in Sardegna, il Tribunale di Roma ha dato l’ok al reintegro in Ita di 77 ex dipendenti Alitalia. Il loro licenziamento è illegittimo e andranno reitegrati nel posto di lavoro da parte di Ita. Non solo: avranno anche diritto ad un anno e mezzo di arretrati.