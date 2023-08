Parigi, da settembre monopattini vietati. L’Italia fa il contrario

Di più, di fronte all’ipotesi avanzata da alcune associazioni di svolgere anche nelle grandi città nel nostro Paese referendum contro i mezzi leggeri a due ruote, c’è stata la levata di scudi dei sindaci. Il risultato è che a tutt’oggi i monopattini in condivisione sono saliti oltre quota 35 mila (+61% in un anno) a cui vanno aggiunti i mezzi privati. Un esercito di piccoli bolidi che spesso non rispettano le più elementari norme di sicurezza del Codice della strada. Milano al top della classifica per utilizzo, infrazioni ed incidenti. Il sindaco Sala parla di mezzi green anti inquinamento, in realtà l’aria che respirano i milanesi è sempre più irrespirabile. Seguono Roma, Modena, Torino, Palermo, Rho e Reggio Emilia. A Roma, dopo un balzo senza precedenti, è stata decisa una riduzione a 9.000 veicoli (3mila in centro).

Assosharing si difende, enfatizzando il fatto che in 12 mesi vi sono stati più di 16 milioni di tragitti per 32 milioni di chilometri con un tasso di infortuni che hanno richiesto cure mediche per i conducenti di monopattini del 36,4% in meno rispetto alle biciclette elettriche ed il 64,5% in meno rispetto all’anno precedente. Inoltre gli operatori fanno notare che i monopattini elettrici in sharing hanno maggiori controlli sia dall’azienda anche con il gps sia dalle forze dell’ordine, rispetto a quelli privati che invece subiscono un maggior numero di incidenti. Le aziende fanno poi notare il risparmio di C02.